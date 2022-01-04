Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde meydana gelen maddi hasarlı ve yaralanmalı kazaların mobese görüntülerini paylaştı.

Gaziantep'te son günlerde kentin farklı bölgelerinde meydana gelen kazalar, KGYS kameralarına yansıdı.

Kazaların sürücülerin tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yaşandığı görüldü.

EMNİYET GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞIP UYARDI

İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri, 'Basit bir trafik kuralını ihlal etmeniz, ömür boyu üzülmenize neden olabilir' notuyla paylaşarak sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gaziantep'te yaşanan kazalar kamerada VİDEO





