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    Gaziantep'teki Özo Nine, az yiyerek 99 yaşına geldi

    Uzun yaşamın sırrının az ve organik yemek olduğunu söyleyen 99 yaşındaki Özo Nine, ihtiyaçlarını kimseden destek almadan görüyor.
    • DHA
    • 10.02.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 18:07
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    Gaziantep'teki Özo Nine, az yiyerek 99 yaşına geldi

    Gaziantep İslahiye’de 1922 yılında dünyaya gelen 11 çocuk, 45 torun sahibi Özo Bozgeyik, Elbistanhüyüğü Mahallesi'nde oğlu Ali Bozgeyik'in (60) yanında yaşamını sürdürüyor.

    İlerleyen yaşına rağmen günlük yaşamını kimseden destek almadan sürdüren Özo Bozgeyik, her sabah kalkıp bahçede tavukları besleyerek ev işlerine yardımcı oluyor.

    Babasının kendisi dünyaya gelmeden vefat ettiğini ve 13 yaşında evlendiğini anlatan Özo Bozgeyik, eşini 36 yıl önce kaybettiğini ve o günden bu yana oğlu ile yaşadığını anlattı.

    AZ YEMEK YİYOR

    Çocukluğundan bu yana yaşadıklarını çevresindekilere anlatan Özo Bozgeyik, uzun yaşamın sırrının sağlıklı ve organik beslenme olduğunu söyledi.

    Gaziantep teki Özo Nine, az yiyerek 99 yaşına geldi #1

    ORGANİK BESİN TERCİH EDİYOR

    Az yemek yediğini ve doğal ürünlerle beslendiğini anlatan Bozgeyik, "Çok yemek yemem. Ben beni bildiğimden bu yana az yemek. Köyde besicilikle uğraştığımız için tereyağı, bal, süt, yoğurt, pekmez gibi doğal yiyeceklerle besleniyorum. Kendi işlerimi kendim görüyorum. Her sabah erkenden kalkarım, tavukları beslerim. Ev ve bahçe işleri ile uğraşarak günlerimi geçiriyorum. Herkes sağlıklı ve uzun yaşamak için az yemek yesin ve doğal besinleri tercih etsin." dedi.

    Gaziantep teki Özo Nine, az yiyerek 99 yaşına geldi #2

    Gaziantep teki Özo Nine, az yiyerek 99 yaşına geldi #3

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