- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Gaziosmanpaşa’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu kamerada
Gaziosmanpaşa’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu kamerada
Kedi ile muhabbet kuşu, buldukları bir top ile oynama başladılar. Topu paylaşmakta zorlanmalarına rağmen kavga etmeden oynamaları, aile fertlerinin dikkatini çekti.
- İHA
- 12.06.2021 - 09:23
İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir evde bulunan kedi ile muhabbet kuşu, buldukları bir top ile oynamaya başladı.
Kavga etmeden topu birbiri ile paylaşmaya çalışan hayvanlar, topu birbirlerine atmaya başladı.
Hayvanlar arasındaki ilişki aile fertlerinin de dikkatini çekti.
KAMERAYA YANSIDI
Kedi ile muhabbet kuşu arasındaki oyun anları, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Topu paylaşmakta zorlansa da birbirlerine saldırmadan oyun oynayan kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu şaşırttı.
Gaziosmanpaşa’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu kamerada VİDEO