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Gaziosmanpaşa’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu kamerada

Gaziosmanpaşa’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu kamerada

Kedi ile muhabbet kuşu, buldukları bir top ile oynama başladılar. Topu paylaşmakta zorlanmalarına rağmen kavga etmeden oynamaları, aile fertlerinin dikkatini çekti.