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    Gaziosmanpaşa’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu kamerada

    Kedi ile muhabbet kuşu, buldukları bir top ile oynama başladılar. Topu paylaşmakta zorlanmalarına rağmen kavga etmeden oynamaları, aile fertlerinin dikkatini çekti.
    • İHA
    • 12.06.2021 - 09:23
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    Gaziosmanpaşa’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu kamerada

    İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir evde bulunan kedi ile muhabbet kuşu, buldukları bir top ile oynamaya başladı.

    Kavga etmeden topu birbiri ile paylaşmaya çalışan hayvanlar, topu birbirlerine atmaya başladı.

    Hayvanlar arasındaki ilişki aile fertlerinin de dikkatini çekti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kedi ile muhabbet kuşu arasındaki oyun anları, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

    Topu paylaşmakta zorlansa da birbirlerine saldırmadan oyun oynayan kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu şaşırttı.

    Gaziosmanpaşa’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu kamerada VİDEO

    Gaziosmanpaşa’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu kamerada #1

    Gaziosmanpaşa’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu kamerada #2

    Gaziosmanpaşa’da kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu kamerada #3

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