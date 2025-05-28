Gazze’de Türk Doktor: İbrahim Uygun, yaşanan insanlık dramını anlattı

Haber Merkezi

İsrail ordusu Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana katliam yapıyor.

Okul ve hastanelerin hedef alındığı, yardım girişinin engellenerek insani felakete yol açılan Gazze Şeridi'nde insanlık dramı her gün biraz daha büyüyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana 931 bebeğin İsrail saldırılarında can verdiği Gazze'ye Türkiye'den yarım eli hiç çekilmedi.

İHH da bu kapsamda Gazze için sahada. Bunun yanında Türkiye'den gönüllü isimler insanlık trajedisinin yaşandığı bölgede görev alıyor.

GAZZE'DE TÜRK DOKTOR

Prof. Dr. İbrahim Uygun da onlardan biri.

Gönüllü olarak gittiği Gazze’de 65 gün boyunca saldırıların tam ortasında yüzlerce çocuğu ameliyat eden Prof. Dr. İbrahim Uygun, tanıklık ettiklerini anlattı.

Bir Türk doktorun gözünden Gazze’de yaşananların anlatıldığı video İHH'nın YouTube kanalında yayınlandı.

GAZZE HALKI NASIL DİRENİYOR?

Yayınlanan videoda "Sağlık sisteminin çöktüğü, sağlık çalışanlarının katledildiği Filistin’de neler yaşanıyor? İşgalci İsrail’in saldırıları sonrasında Gazze ne durumda? Bir doktor neden savaşa gönüllü gider? Savaşın ortasında hayat nasıl devam ediyor? Çocuklar ne yaşıyor, aileler nasıl hayatta kalıyor? Felç kalan çocuklar ne söylüyor? Gazze halkı, insanlık dışı abluka altında nasıl direniyor?" soruları yanıt buluyor.

Gazze’de süregelen vahşetin perde arkasını gözler önüne seren videoyu izlemek için linke tıklayınız.