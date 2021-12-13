Gazze'deki engelli hayvanlar için çocuk bisikletleri kullanılıyor

Hayvanseverlerin bir araya gelerek engelli kedi ve köpekler için yaptığı barınakta, yürüyemeyen köpeklere çocuk bisikletlerinden bacak yapılıyor.

Gazze'de bulunan engelli hayvanlar için hayvanseverler harekete geçti.

Hayvanların günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için ellerindeki imkanları kullanan bir grup, birçok malzemeyi geri dönüştürerek araç haline getiriyor.

Gazze Şeridi'ndeki sokak köpeklerini ve kedilerini kurtarmak için hayvanseverler, 32 kedi ve köpeğe tekerlekli sandalye hazırlamak veya onlar için geri dönüştürülmüş ahşap ve metalden yapay uzuvlar kurmak için çalışıyor.

12 ampute köpeğe ve 20 kediye sahip çıkan hayvanseverler, yaptıkları işten büyük keyif alıyor.

ÇOCUK BİSİKLETİNDEN BACAK YAPTILAR

Terk edilmiş bir çocuk bisikletinin gökkuşağı desenli lastikleriyle bir köpeğe bacak yapan hayvanseverler, Lucy isimli ampute köpeğe yürümesi için yardımcı oldu.

Gönüllülük çalışmalarını yürüten Saed'in amcası İsmail Al-Ear, "Bir oyuncak için bir çocuk arabasını geri dönüştürdük ve kedinin rahatça hareket edebileceği bir araba yapabilmemiz için çok basit bir model olarak kullandık." dedi.

İsmail, oyuncak yarış arabaları için küçük tekerlekler kullanarak kedi benzeri bir cihaz yarattı.

SAVAŞIN ETKİSİ BÜYÜK

Özellikle savaştan sonra çok sayıda vaka olduğuna vurgu yapan İsmail, "Savaştan sonra çok vaka var. Engelli hayvanların olduğu sığınağa gittik ve tabii ki savaş sonucu sığınakta birçok hayvanı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Hamas tarafından yönetilen ve İsrail ablukası altındaki Gazze'de hayvanlar için özel tıp merkezleri yok.

BİN 600 AMPUTE İÇİN ÇABALIYORLAR

Gazze Şeridi'nde iki protez merkezi olmasına rağmen, çoğu İsrail güçleriyle sınırdaki çatışmalar sırasında vurulan yaklaşık bin 600 ampute için gerekli uzuvları sağlamakla meşguller.