GBT nedir, hangi bilgiler çıkar? GBT kontrolünden kaçmak suç mudur?

Emniyet ekipleri tarafından yapılan bir güvenlik uygulaması olan GBT nedir ve hangi bilgiler sorgulanır merak ediliyor. İşte GBT sorgusuna dair tüm detaylar...

Yolda, trafikte veya herhangi bir yerde polis ekipleri tarafında tabi tutulabileceğiniz GBT sorgusu, T.C. kimlik no ile ilgili kişilerin suç kaydı var mı, haklarında süregelen bir dava var mı gibi sorulara cevap verir.

Yasal bir denetleme olan GBT, toplumun huzur ve sağlığını korumakla yükümlü kolluk kuvvetleri tarafından şüphe uyandıran kişilere yapılan rutin bir uygulamadır.

Peki GBT açılımı nedir ve hangi bilgilere ulaşılabilir? GBT sorgusunda neler çıkar? İşte merak edilenler...

GBT NEDİR?

Genel bilgi toplama sistemi yani GBT, ülkemizde İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak uygulanan bir veri toplama uygulamasıdır.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan bir sistem olan GBT, T.C. Anayasası çerçevesinde işlemektedir ve anayasadan aldığı hakla bilgi topladığı için de tamamen yasal bir uygulama statüsündedir.

GBT SORGUDA ÇIKAN BİLGİLER

GBT sorgulamasında kişi ile ilgili, geçmişte görülen bir davası ve verilen hüküm, adli bir sonuç ya da erkeklerde askerlik döneminde yaşadığı adli bir suç ve verilmiş bir hüküm söz konusu ise bu bilgilere ulaşılabilmektedir.

GBT sorgulamasında geçmişte herhangi bir suç işlememiş, davası görülmemiş ya da hüküm verilmemiş olması durumunda kişinin GBT sorgusu temiz çıkar.

Sıralayacak olursa GBT sorgulamalarında elde edilen veriler şunlardır:

Kişinin doğum tarihi, doğum yeri ve TC numarası gibi kimlik bilgileri,

Geçmişte görülen bir davası ve hakkında verilen bir hüküm olup olmadığı,

Kişi hakkında adli bir uygulama yapılıp yapılmadığı,

Erkek ise askerliğini yapıp yapmadığı ve askerlik döneminde yaşadığı adli bir suç verildiğiyse buna dair hükümler

GBT KONTROLÜNDEN KAÇMAK SUÇTUR

GBT sorgulamasına girmemek, hukuki sonuçları olan bir eylemdir.

Eğer kişi bu sorgulamaya girmeyi reddederse veya sorgulamadan kaçarsa, şüpheli hareketlerini devam ettirdiği için toplumun güvenliğini riske atmamak adına bu kişinin polis müdahalesine uğraması mümkün olabilmektedir.

E-DEVLET GBT SORGULAMA

Son zamanlarda vatandaşlar arasında sıklıkla kullanılan online resmi işlemler arasında yer alan e-Devlet Kapısı sistemi içinde de GBT sorgulaması yapılabilmektedir.

Vatandaşlar kendi adli geçmişleri, genel kimlik bilgileri ve daha pek çok konudaki veri tabanını online platform üzerinden görüntüleyebilmektedir.

GBT SORGULAMA EKRANI