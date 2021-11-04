Gebelik hesaplama: Kaç haftalık hamile olduğunuzu öğrenin

Anne olmak için gün sayan ve bebeğini bekleyenler, kaç haftalık hamile olduklarını hesaplamak istiyor. Anne adayları, "Gebelik haftası nasıl hesaplanır?" sorusunu gündeme getirdi.

Anne olmak isteyen ve bunun hayaliyle yatıp kalkan kadınlar, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Bazı aplikasyonlarla bebeğin gelişimini takip eden ve her haliyle heyecanlanan anne adayları, gebelik haftalarını hesaplamak istiyor.

Sık sık doktora gitmek istemeyen ve kendi yöntemleriyle gebelik haftalarını hesaplamak isteyenler, "Gebelik haftası nasıl hesaplanır? Gebelik haftası hesaplama yöntemi nedir?" sorularını gündeme getirdi.

Anne adaylarının aklını kurcalayan bu sorular için, detaylı bir araştırma yaptık ve gebelik haftasını nasıl hesaplayacağınızı belirledik.

Peki, Gebelik haftası nasıl hesaplanır? Gebelik haftası hesaplama yöntemi nedir? İşte detaylar...

GEBELİK HAFTASI NASIL HESAPLANIR?

Gebeliğin süresi veya bebeğin kaç haftalık - aylık olduğu, annenin son regl döneminin ilk gününden itibaren hesaplanır.

Son regl tarihi çıkartıldıktan sonra çıkan sonuç 7'ye bölündüğünde gebelik haftanıza ulaşmış olursunuz.

4-7 Haftalık gebelikler - Gebeliğin 1. ayını

8-11 Haftalık gebelikler - Gebeliğin 2. ayını

12-13 Haftalık gebelikler - Gebeliğin 3. ayını

14-17 Haftalık gebelikler - Gebeliğin 4. ayını

18-21 Haftalık gebelikler - Gebeliğin 5. ayını

22- 25 Haftalık gebelikler - Gebeliğin 6. ayını

26-29 Haftalık gebelikler - Gebeliğin 7. ayını

30-33 Haftalık gebelikler - Gebeliğin 8. ayını

34-36 Haftalık gebelikler - Gebeliğin 9. ayını