Gebze'de boruya sıkışan kaplumbağa kurtarıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde itfaiye ekipleri, duvardaki su tahliye borusunun içinde sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için yaklaşık 1 saat uğraştı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1843 Sokak üzerinde dolaşan vatandaşlar, bir duvarda bulunan su tahliye borusunun içinde bir kaplumbağanın sıkıştığını ve çıkamadığını fark etti.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kaplumbağayı sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı.

Duvardaki boşluğu genişletmeye çalışan itfaiye ekipleri, sıkışan kaplumbağaya zarar vermemek için çalışmalarını dikkatli bir şekilde gerçekleştirdi.

KURTARMA İŞLEMİ 1 SAAT SÜRDÜ

Kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin bir saate yakın çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kurtarılan kaplumbağa daha sonra daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.





























