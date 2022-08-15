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    Gebze'de kaçak diş muayenehanesine baskın

    Kocaeli Gebze'de kaçak diş muayenehanesi işleten yabancı uyruklu kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
    • 15.08.2022 - 23:44
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    Gebze'de kaçak diş muayenehanesine baskın

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bir apartman dairesinde kendisini diş doktoru olarak tanıtan yabancı uyruklu şahsın ruhsatsız olarak muayenehane işlettiği bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen ekipler, iş yerine operasyon düzenledi.

    Sahte doktor yakalandı

    İHA'nın haberine göre, operasyonda muayenehanede bulunan birçok cihaz, ekipman ve ilaca el konulurken, kendini diş doktoru olarak tanıtan N.E.A. hakkında işlem başlatıldı.

    Gebze de kaçak diş muayenehanesine baskın #1


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