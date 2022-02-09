Gece yatmadan önce bir adet muz tüketin bakın neler oluyor! İşte mucizevi faydası

Gece yatmadan önce bir adet muz tüketin bakın neler oluyor! İşte mucizevi faydası

İçerisinde bulunan potasyumdan dolayı, güçlü bir enerji kaynağı olan muzu gece yatmadan önce mutlaka tüketin. Her gece bir adet muz yerseniz, sabaha daha dinç uyanma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Herkesin en sevdiği meyvelerden olan ve her tatlıya ayrı bir hava katan muz, insanı mutlu etmeye katkı sağlıyor.

Muzun nefis tadını alanların daha mutlu olduğu görülürken, sabah kahvaltılarında sofranın baş köşesinde yer alıyor.

İçerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler barındıran muz, cildi güzelleştiriyor.

Cildini her an güzel, parlak, canlı ve lekelerden arınmış olarak görmek isteyenler limonun yanına mutlaka muzu yazmalı.

Limon içerisindeki C vitamini sayesinde cilt ve vücut üzerinde oldukça faydalı... Muz tıpkı limon gibi binbir faydası ile öne çıkıyor.

Spor yaparken ya da halsiz hissettiğinizde bir adet muz tüketmek, kaybettiğiniz enerjinizi size geri verecektir.

Peki, Gece yatmadan önce muz tüketmek ne işe yarar? Gece yatmadan önce muz tüketmenin faydası var mıdır?

Muzun faydalarını tek tek ele aldık ancak gece yatmadan önce yenilmesi bu faydaları iki katına çıkaracaktır.

GECE YATMADAN ÖNCE MUZ YENİLİRSE...

İçerisinde binbir faydayı barındıran muzu gece yatmadan önce tüketmeyi unutmayın. Ancak faydalarından daha çok almak için, fazla bir tüketime girmeyin.

Bu sizi gece yatarken rahatsız edebilir. Bu nedenle gece yatmadan bir adet muz tüketilmesi yeterli olacaktır.

Muz; zengin potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde kasların gevşemesini sağlayarak rahat bir uykuya yardımcı olur. Aynı zamanda da vücudun ertesi gün daha dinç olmasını sağlar.

MUZUN BESİN DEĞERİ

Muz içerisinde 358 gr potasyum, 12 g şeker, 0,3 gr yağ, 5 mg kalsiyum, 27 mg magnezyum, 0,3 mg demir ve 2,6 g lif içermektedir.