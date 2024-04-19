Geçen yıl bebeklere konulan en popüler erkek ismi Alparslan, kız ismi Asel oldu TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne dayandırdığı 2023'e ait "İstatistiklerle Çocuk" araştırmasının sonuçlarından birisi de geçen yıl çocuklara en çok hangi isimlerin verildiği oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2023 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Göktuğ; en popüler kız bebek isimleri ise Asel, Zeynep ve Defne oldu.

Doğan erkek bebeklerin 8 bin 957'sine Alparslan, 5 bin 538'ine Yusuf, 5 bin 361'ine Göktuğ, kız bebeklerin 8 bin 114'üne Asel, 7 bin 614'üne Zeynep, 6 bin 895'ine ise Defne ismi verildi.

En çok kullanılan isimler

Türkiye'de 2023 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.