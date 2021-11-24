Geçen yıl bulunamayan kavanoz kapaklarına bu yıl talep düştü

Geçtiğimiz yıllarda piyasada zor bulunan kavanoz kapakları, bu yıl sebze fiyatlarındaki artış nedeniyle halkın konserveye yönelmemesi nedeniyle elde kaldı.

Geçen yıl, halkın konserve yapımına yönelmesiyle birlikte piyasada kavanoz kapağı krizi çıkmıştı.

Bu sene Türkiye’de kapak sıkıntısı yok.

KAPAKLAR ESNAFIN ELİNDE KALDI

Fiyatlar ucuz, fakat kapak satışları azaldı. Sebze fiyatlarının yüksek olması sebebiyle konserve yapanlar azalınca, kapaklar elde kaldı.

Esnaf, kavanoz kapaklarının fiyatının bu yıl gayet ucuz olduğunu, fakat satışta umduklarını bulamadıklarını belirtti. 12 yıldır Cumhuriyet Caddesi’ndeki dükkânında kavanoz kapağı satan Doğan İmsel, bu sene konserve yapanların azaldığını, en fazla salça zamanı kapak sattıklarını söyledi.





"SEBZE FİYATLARI YÜKSEK, İNSANLAR KONSERVE YAPMIYOR"

İmsel, "Bu sene kavanoz kapağı sıkıntısı yok. Kapak fiyatları da gayet uygun. Fakat satışta umduğumuzu bulamadık. Kapak satışları bu sene az. Çünkü sebze fiyatları yüksek olduğu için insanlar konserveye yönelmedi. Kısacası bu sene kapakta umduğumuz satışı yakalayamadık." dedi.





"ÜRÜN TALEP GÖRÜNCE FİYATI YÜKSELİYOR"

Ellerinde her türlü kapak bulunduğunu kaydeden Doğan İmsel, "Elimizde her türlü kapak çeşidi var. Toplam 11 çeşit kapak var. En ucuzu 50 kuruştan başlıyor, en pahalısı 1 lira 50 kuruşa kadar çıkıyor. 2-3 yıl evvel en küçük kapağın fiyatı bir liraya kadar çıkmıştı ve bu olay televizyonlara, gazetelere bile konu olmuştu. Ama şu an fiyatlar gayet normal ve uygun. Fiyatların değişme sebebi ise talep. Ürün talep gördüğü zaman fiyatlar yükseliyor. Talep görmediğinde ise fiyatlar normale dönüp ucuzluyor." diye konuştu.





"TALEP OLMAYINCA İTHALATA GEREK KALMADI"

Bu yıl yerli firmaların iç piyasanın talebini rahatça karşıladığını anlatan İmsel, "Kapak ve kavanoz birbiriyle orantılıdır. Kavanoz çok satarsa kapak da çok satıyor. Bazen kavanoz az satılıyor. Sebebi ise, vatandaşın elinde daha önceki seneden aldığı kavanozlar oluyor. Konserve yaptıkları için sadece kapakları değiştiriyorlar. Bize bu kapaklar Adana, İzmir ve Bursa’daki fabrikalardan geliyor. Paşabahçe fabrikasından da geliyor. Bazen sıkıntı yaşandığı zaman dışardan ithâl ürün de geliyor. Bulgaristan’dan ve İran’dan bile kavanoz kapağı getirttiğimiz oldu.’’ dedi.





KAPAK KRİZİ

Geçtiğimiz yıl, yoğun talep ve fiyat artışının ardından piyasada bulunamayan kavanoz kapakları krize neden olmuştu.

Kapak bulunan marketlerde ürün almak isteyen vatandaşların birbirini ezerek reyonlara saldırdığı görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler VİDEO





