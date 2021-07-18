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    Gediz Deltası'nda bazı kuş türleri ölü bulundu

    İzmir'in Çiğli ilçesindeki, Gediz Deltası'nda bulunan doğal sit alanında aralarında flamingoların da bulunduğu bazı kuş türleri ölü bulundu.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 02:41
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    Gediz Deltası'nda bazı kuş türleri ölü bulundu

    Ragıp Paşa Dalyanı civarında dün öğle saatlerinde aralarında flamingoların da bulunduğu bazı kuş türleri, vatandaşlar tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye, belediye ekipleri sevk edildi.

    KUŞ CENNETİ'NDE İNCELEME

    Çiğli ilçesinde bulunan Kuş Cenneti bölgesinde yoğun olarak yaşayan flamingoların ve diğer kuş türlerinin ölümüne ilişkin, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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    KAÇAK AVLANMADAN ŞÜPHELENİLİYOR

    İncelemenin ardından bölgedeki ölü flamingolardan 1'i ekiplerce İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Kuşların kaçak avlanma nedeniyle öldüğü düşünülürken, ölü bulunan flamingonun vücudunda saçma olup olmadığı tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi.

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