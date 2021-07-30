Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarının akabinde "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası ile fidan sahiplenmek ve bağışlamak isteyenler nasıl katılacaklarını araştırıyor. İşte fidan bağışı detayları...

Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya’da yaşanan orman yangınları sonrası çok sayıda vatandaş Geleceğe Nefes Ol kampanyasına bağışta bulunmak istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan fidan seferberliği "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasıyla yürütülüyor. Fidan sahiplenmek ve bağışlamak isteyenler nasıl katılacaklarını araştırıyor.

Fidan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, kampanya detaylarına dair bilgileri merak ediyor.

Peki Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan bağışı nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

GELECEĞE NEFES OL FİDAN BAĞIŞI

Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na bağışta bulunmak için öncelikle, https://www.ogemvak.org.tr/fidan-bagisi adresine tıklamanız gerekmektedir.

Ardından Fidan Bağışı kutucuğunu tıklayarak bulunduğunuz şehri, Fidan adedini ve sertifika talebinizi doldurmanız gerekiyor. Fidan Bağışı'nızı hediye etmek istiyor iseniz bulunan kutucuklara adını yazabilir ve katılım belgesini alabilirsiniz.

FİDAN BAĞIŞI ÜCRETLİ Mİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na katılım için her 1 adet fidanın ücretli olduğunu bildirdi. 1 Fidan Bağış Bedeli 10 TL'dir.