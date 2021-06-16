Hayatın geri kalanında yaşam kalitesini belirleyen en önemli durumlardan biri de meslek seçimidir. Gelecekte öne çıkan meslekler ise şu şekilde sıralanmaktadır.

Hayatın geri kalanında yaşam kalitesini belirleyen en önemli durumlardan biri de meslek seçimidir.

Meslek seçimi, kişiyi psikolojik olarak iyi bir hale getirebileceği gibi maddi anlamda da elini rahatlatır.

BAZI MESLEKLER YÜKSELECEK, BAZILARI YOK OLACAK

Dikkatle yapılması gereken meslek seçiminde, önde tutulan kriterlerden bazıları da maaş ve imkanlardır. Gelecekte bazı meslekler öne çıkarken, bazı mesleklerin de yok olması beklenmektedir.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMASI

Sürdürülebilir meslek seçimi için Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre aşağıda belirtilen meslekler, geleceğin öne çıkan ve yok olacak meslekleri arasında yer almaktadır.

Geleceğin öne çıkacak ve yok olacak meslekleri-Foto Galeri