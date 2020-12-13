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    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek

    Koronavirüs son birkaç ayda iş kayıplarına neden olurken, önümüzdeki 10 yılda istihdam olanağı yüksek olan işler belirlendi. Sağlık ve yazılım alanları, listede göze çarpan alanlar oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 12:09
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    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek

    Tüm dünyayı saran koronavirüsün, iş alanlarına ait birçok noktada olumsuz etkileri görüldü.

    Son birkaç ayda dünyadaki tüm sektörlerde büyük iş kayıplarına neden olan koronavirüsün ardından, mesleklerin kazanç değerleri de değişti.

    Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi.

    GELECEĞİN 30 MESLEĞİ

    İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 meslek aşağıdaki gibi:

    30. Bilgi güvenliği analistleri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

    2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #1

    29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #2

    28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

    2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

    Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #3

    27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

    2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #4

    26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

    2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #5

    25. Marangozlar

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #6

    24. Hekim asistanları

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #7

    23. Elektrikçiler

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100

    2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #8

    22. Diğer tüm hizmet satış temsilcileri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400

    2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #9

    21. İnşaat yöneticileri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #10

    20. Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri

    2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700

    2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #11

    19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #12

    18. Sistem yazılım geliştiricileri

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600

    2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #13

    17. Fiziksel terapistler

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #14

    16. Bilgisayar sistemleri analistleri

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000

    2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    15. Diğer tüm iş operasyonları uzmanları

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300

    2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    14. Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100

    2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

    13. Hemşire pratisyenleri

    2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300

    2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #15

    12. Avukatlar

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #16

    11. Muhasebeciler ve denetçiler

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700

    2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    10. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar

    2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700

    2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #17

    8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600

    2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    7. Diğer tüm yöneticiler

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630

    2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    6. Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200

    2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    5. Yönetim analistleri

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300

    2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    4. Finans yöneticileri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar

    Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek #18

    3. Genel ve operasyon yöneticileri

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000

    2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    2. Uygulama yazılımı geliştiricileri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500

    2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    1. Kayıtlı hemşireler

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500

    2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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