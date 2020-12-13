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Gelecekte en yüksek maaşlı 30 meslek
- Haber Merkezi
- 13.12.2020 - 12:09
Tüm dünyayı saran koronavirüsün, iş alanlarına ait birçok noktada olumsuz etkileri görüldü.
Son birkaç ayda dünyadaki tüm sektörlerde büyük iş kayıplarına neden olan koronavirüsün ardından, mesleklerin kazanç değerleri de değişti.
Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi.
GELECEĞİN 30 MESLEĞİ
İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 meslek aşağıdaki gibi:
30. Bilgi güvenliği analistleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900
2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu
28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite
27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
25. Marangozlar
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
24. Hekim asistanları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000
2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
23. Elektrikçiler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
22. Diğer tüm hizmet satış temsilcileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400
2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
21. İnşaat yöneticileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200
2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
20. Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri
2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700
2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika
19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise
18. Sistem yazılım geliştiricileri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600
2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
17. Fiziksel terapistler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200
2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
16. Bilgisayar sistemleri analistleri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000
2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
15. Diğer tüm iş operasyonları uzmanları
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300
2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
14. Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
13. Hemşire pratisyenleri
2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300
2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar
Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
12. Avukatlar
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100
2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
11. Muhasebeciler ve denetçiler
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700
2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
10. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800
2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar
2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700
2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600
2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
7. Diğer tüm yöneticiler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630
2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
6. Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
5. Yönetim analistleri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300
2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
4. Finans yöneticileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700
2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
3. Genel ve operasyon yöneticileri
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000
2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2. Uygulama yazılımı geliştiricileri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
1. Kayıtlı hemşireler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi