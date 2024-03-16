Gelenek sürüyor! Edirne Eski Cami'de imamlar 6 asırdır hutbeye kılıçla çıkıyor Edirne'de vatandaşlar, Ramazanın ilk cuma namazını kılmak için camilerde yoğunluk oluşturdu. Eski Cami'de Sağ imamların kılıçla dua etmesine yönelik gelenek Osmanlı'dan bu yana devam ediyor.

AA

Edirne'de Selimiye Camisi'nin restorasyonda olması nedeniyle kısıtlı bir alanda namaz kılan vatandaşlar, aynı safta buluşmanın sevinç ve huzurunu hissetti.

Diğer sultanlar tarafından yaptırılan selatin camilerden Üç Şerefeli Cami'de de saflar doldu.

Yoğunluğun yaşandığı diğer bir selatin cami ise Eski Cami oldu.

Eski Cami'de kılıçla hutbe geleneği devam etti.

İlk kez bu camiye gelenler için ilgi çekici oldu.

6 asırdır cuma günleri kılıçla hutbe okunuyor

İmamların 6 asırdır cuma günleri kılıçla hutbe okuduğu camide minbere çıkan imam kılıcı yanına bıraktı, hutbeyi okudu.

Sağ eliyle havaya kaldırdığı kılıçla dua etti

Sağ eliyle havaya kaldırdığı kılıçla dua eden imam, ardından minberden inip kılıcı bırakarak cuma namazının farzını kıldırdı.

Kılıç, Osmanlı mirası

Eski Cami Müezzini Harun Kezer, Osmanlı mirası kılıçla hutbe geleneğini sürdürmenin ve Eski Cami'de görev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kezer, Osmanlı'dan bu yana bu geleneğin sürdürüldüğünü belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)