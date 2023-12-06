Geleneksel zeytin yetiştiriciliği UNESCO korumasında Türkiye'nin geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin listeye alınması ile birlikte Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26'ya çıktı.

AA

Türkiye'nin kendisine özgü, geleneksel yöntemlerle yaptığı üretimler UNESCO'nun koruması altına alındı.

"Meddahlık", "Aşıklık Geleneği" ve "Karagöz" bu değerlerin arasında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin UNESCO listesine alındığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Afrika'da Botsvana'nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda, Türkiye'nin 5 kültürel unsurunun görüşüldüğünü bildirdi.

Botsvana'daki toplantıda Türkiye'nin 4 kültürel değerinin daha görüşüldüğü bilgisini veren Ersoy, Türkiye'nin, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında ikinciliğe yükseleceğini bildirdi.

"Yenileri yolda"

Doğal ve kültürel değerleri korumak üzere önemli bir başarıya daha imza attıklarını belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin geleneksel zeytin yetiştiriciliği biraz evvel 'UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi. Yenileri ise yolda...

"Türkiye'nin listedeki kültürel değer sayısı 30'a çıkacak"

Bakan Ersoy, toplantının oturumunda görüşülecek 4 unsurun da dahil olmasıyla Türkiye'nin listedeki kültürel değer sayısının 30'a ulaşacağını belirtti.

Zeytincilikle ilgili toplumsal uygulamalar koruma altında

Böylece zeytincilikle ilgili yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılan ağaç budama yöntemleri, zeytin toplama şekilleri ve zeytinyağı sıkma yöntemleri gibi bazı geleneksel bilgi, beceri, yöntemler ile zeytin toplama imeceleri, hayır gelenekleri, kutlamalar gibi onların etrafında şekillenen toplumsal uygulamalar koruma altına alındı.

Görüşülecek yeni kültürel unsurlar

Türkiye'nin yaşayan mirasları "Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası,", "İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler", "Sedef Kakma Sanatı" ile "Tezhip Sanatı" da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kayıt edilmek üzere görüşülecek.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıt ettirilen unsurlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce bugüne kadar UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıt ettirilen unsurlar ise şöyle:

"Meddahlık", "Mevlevi Sema Töreni", "Aşıklık Geleneği", "Nevruz (Çok Uluslu)", "Karagöz", "Geleneksel Sohbet Toplantıları", "Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali", "Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah", "Tören Keşkeği Geleneği", "Mesir Macunu Festivali", "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği", "Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı", "Geleneksel Çini Ustalığı", "İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü (Çok Uluslu)", "Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çok Uluslu)", "Islık Dili", "Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik", "Geleneksel Türk Okçuluğu", "Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Mangala", "Minyatür Sanatı", "Hüsn-i Hat", "Türkiye'de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı", "Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği (Çok Uluslu)", "Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü (Çok Uluslu)", "İpek Böcekçiliği ve Dokuma için İpeğin Geleneksel Üretimi (Çok Uluslu)" ile "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği (Çok Uluslu)."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)