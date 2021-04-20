Gelibolu Yarımadası, flamingolara ev sahipliği yaptı

Çok sayıda flamingo, göl üzerinde görsel şölen oluşturdu.

Flamingolar, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyük Anafarta köyü yakınında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Suvla Gölü'ne ayrı bir güzellik kattı.

Göl üzerinde dolaşıp pembe ve beyaz görüntüleriyle görsel şölen sunan flamingolar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

TARİHİ YARIMADADA GÖRSEL ŞÖLEN

Kuşların geldiğini duyan çok sayıda kişi, flamingoları fotoğraflayıp sosyal medyada yayınladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bölgenin birçok kuş türü ve canlıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası flamingolarla ayrı bir güzelliğe büründü ViDEO

"DOĞAL YAPIYI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yarımadanın hem korunaklı hem de doğal bir alan olduğunu belirten Kaşdemir, "Doğallığını artıracak çalışmalar yapılarak buradaki canlı hayatı artırılabilir, diye düşünüyorum. Tarihi Alan, tam bir doğal ortam ve canlılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Biz de bu özgün ve doğal yapıyı korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.