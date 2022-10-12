Gelin bohçasında neler olur, nasıl süslenir? İşte Gelin bohçası hazırlamanın püf noktaları!

Gelin bohçasında neler olur, nasıl süslenir? İşte Gelin bohçası hazırlamanın püf noktaları!

Düğün sezonlarının başladığı dönemde gelin ve damat adayları “Gelin bohçasında neler olur? Nasıl süslenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte gelin bohçası hazırlamanın püf noktaları…

Birbirlerini seven ve birlikte hayat kurmak isteyen iki insanın hayatlarını birleştirmek için evlilik kararından sonra söz, nişan gibi törenler düzenleniyor.

Evlilik aşamasında aileler tanıştıktan sonra, her yöreye göre farklılık gösteren gelenekler ortaya çıkıyor. Bazı yörelere göre sırasıyla nişan bohçası, damat bohçası ve düğün sırasında da gelin bohçası hazırlanıyor.

Gelin bohçası, erkek ailesi tarafından hazırlanan ve geline sunulan türlü türlü hediyeler olarak biliniyor.

Damat tarafından geline alınan hediyeler süslü kutulara, valizlere ya da sandıklara konur. Gelin tarafına sunulur.

Gelin bohçası hazırlığı yapıldığı sırada hem gelin tarafı hem de damat tarafı birbirlerini daha yakından tanır ve kaynaşır.

Bu süreçte aile büyüklerine de el işçiliği ile hazırlanmış, seccade, yazma, örgü el işi gibi hediyeler verilir.

Son dönemlerde evlilik oranlarının artması ve sezonun başlamasıyla, gelin ve damat adayları “Gelin bohçasında neler olur? Nasıl süslenir?” sorularını araştırıyor. İşte gelin bohçası hazırlamanın püf noktaları…

Gelin bohçasında neler olur?

Gelin bohçasının içerisinde nelerin olduğu kişinin zevklerine göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda verilen listede zevklere göre değişiklik yapılabilir.

Gelin bohçası listesi

Gelin terliği

Parfüm seti

Ayna & tarak seti

Gelin bornoz takımı

Gelin iç çamaşırları

Gelin pijama takımı

Gelin gecelik takımı

Gelin makyaj seti

Gelin seccade takımı

Gelin çorabı

Gecelik ve sabahlık takımları

Gelin bohçası nasıl hazırlanır?

Gelin bohçası aldıktan sonra sıra gelin bohçasını hazırlamaya geldi. Gelin bohçasını hazırlamaya başlamadan önce alınan hediyeleri nasıl sunmak istediğinize karar vermeniz gerekir.

Almış olduğunuz hediyeleri bir sandığın içine koyabilir ya da bir valiz tercih edebilirsiniz.

Gelin bohçasını isterseniz kendiniz hazırlayabilir ya da özel el yapımı sandık, valiz ve kutu yapan yerlerden getirebilirsiniz.

Gelin bohçası nasıl süslenir?

Dışarıdan bakacağınız mağazaların çoğunda hazır gelin bohça seti bulabilirsiniz. Eğer uğraşmak istemezseniz onları tercih edebilirsiniz.

Hayatınızda bir kere hazırlayacağınız gelin bohçasını güzelce süslemek isterseniz de evde kendiniz yapabilirsiniz. Öncelikle gelin bohçasını kendi ellerinizle hazırlamanız müstakbel eşinizi çok sevindirecektir. Böylelikle bu hediyelere kendi ruhunuzu da katmış olacaksınız.

Gelin bohçasına başlamadan önce hediyeleri koyacağınız kutuları seçmeniz gerekir. Valiz mi, sandık mı, valizse nasıl bir valiz sandıksa nasıl bir sandık istediğiniz seçin.

Kararınızı verdikten sonra sonra süslemeye geçebilirsiniz. Gelin bohçası süslerken uyumlu renkler tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda gelinini sevdiği renklere öncelik tanıyabilirsiniz.

Bunun için gelin bohçası çiçeği ve kurdele gibi şık unsurlardan yararlanabilirsiniz.