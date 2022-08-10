Gelin kuşağı nasıl bağlanır? Gelin kuşağı bağlanırken ne okunmalıdır?

Gelin kuşağı nasıl bağlanır? Gelin kuşağı bağlanırken ne okunmalıdır?

Düğünlerin vazgeçilmez adetleri arasında yer alan gelin kuşağı bağlama işlemi merak ediliyor.İşte gelin kuşağı hakkında tüm merak edilenler..

Düğünlerde her yörenin kendine ait farklı gelenekleri bulunmaktadır.

Gelin kuşağı bağlama geleneği ise birçok yörede uygulanan ve hala devam eden bir adettir.

Gelin kuşağının nasıl bağlanacağı kim tarafından bağlanacağı ve bağlanırken neler okunacağı merak konusu oluyor.

Gelin kuşağını genellikle gelinin erkek kardeşi tarafından geline bağlanırken bazı bölgelerde gelinin babası tarafındanda bağlandığı biliniyor.

Gelin kuşağı nasıl bağlanır?

Düğünlerin en duygusal anı hiç şüphe yokki gelinin aile evinden çıkarken yaşanan dönemidir.

Gelin evden çıkmadan önce gelin kuşağının bağlanması anında duygu dolu anlar yaşanır.

Genellikle kırmızı gelin kuşağı bağlanırken bazı yörelerde farklı renkte gelin kuşağıda bağlanmaktadır.Gelin kuşağı bağlanırken bir defa salavat getirildikten sonra tekbir getirilerek dua okunur.

Gelin kuşağı ilk iki kez gelinin beline dolanır ve ardında çözülür üçüncü seferde dolanan kuşak çözülmez ve gelinin beline dolanır.

Gelin kuşağı bağlanırken ne okunur?

Gelin kuşağının her bağlama işleminin ardından besmele çekilir.Kuşak ilk bağlandığında 'Allah mesut etsin' denir.

Kuşak ikinci kez bağlandığında tekrar besmele çekilerek, 'Allah ayırmasın' denir. Gelin kuşağının üçüncü ve son kez bağlanmasının ardından ise besmele çekilerek 'Allah yuvanızı bozmasın' şeklinde dua edilerek gelin kuşağı bağlama işlemi son bulur..