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- Gelinim Mutfakta fellah köftesi nasıl yapılır? Fellah köftesi yapılışı, malzemeleri...
Gelinim Mutfakta fellah köftesi nasıl yapılır? Fellah köftesi yapılışı, malzemeleri...
Kanal D'nin en sevilen yarışmalarından birisi olan Gelinim Mutfakta'da bugün günün yemeği fellah köftesiydi. Fellah köftesi tarifini merak edenler araştırmalarına başladı. İşte, günün tarifi...
- 21.09.2022 - 17:19
Kanal D'nin en sevilen yarışmalarından birisi olan Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara geliyor.
Gelinim Mutfakta programında bugün, gelinlerden fellah köftesi yapmaları istendi.
Yarışmanın ardından ekran başındaki seyirciler ise internette fellah köftesi tarifini araştırmaya başladı.
Peki, fellah köftesi nasıl yapılır?
Arap yemeklerinden biri olan fellah köftesi için gerekli malzemeler ve yapılışı...
Köfte için;
- 2 su bardağı ince bulgur
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 soğan
- 1 su bardağı irmik
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3~4 yemek kaşığı un
- Tuz Karabiber Kimyon
- Yarım çay bardağı su
Sosu için;
- 2 diş sarımsak
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz Karabiber
- 1 demet maydanoz
- Üzeri için
- Yarım su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak
Fellah Köftesi Nasıl Yapılır?
- İnce bulguru bir kaseye alın.
- Üzerine sıcak su ilave ederek 4 dakika kadar demlenmeye bırakın. O esnada soğanları rendeleyin.
- Şişen bulgura rendelediğiniz soğan ve kalan malzemeleri ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun.
- Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Köftelerin ortasına parmağınızla bastırıp düğme şekli verin ve un serpilmiş bir tepsiye yayın.
- Sosunu hazırlamak için ezdiğiniz sarımsakları ve salçaları zeytinyağında kavurun. Salçaların kokusu çıkınca ocaktan alıp ince kıydığınız maydanozun yarısını ilave edin ve karıştırın.
- Sosu geniş bir kaba alın. Köfteleri tuzlu kaynar suda haşlayın. Köfteler suyun üzerine çıkmaya başlayınca bir kevgir yardımıyla süzün ve sosun olduğu kaba alın.
- Tüm köftelerin sosa bulanması için karıştırın ve soslu köfteleri bir servis tabağına alın. Üzerine ezdiğiniz sarımsakla beraber hafif çırptığınız yoğurdu gezdirin. Fellah köfteyi, fırında sebze ile birlikte servis edebilirsiniz.