Gelinim Mutfakta fellah köftesi nasıl yapılır? Fellah köftesi yapılışı, malzemeleri...

Kanal D'nin en sevilen yarışmalarından birisi olan Gelinim Mutfakta'da bugün günün yemeği fellah köftesiydi. Fellah köftesi tarifini merak edenler araştırmalarına başladı. İşte, günün tarifi...

Kanal D'nin en sevilen yarışmalarından birisi olan Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara geliyor.

Gelinim Mutfakta programında bugün, gelinlerden fellah köftesi yapmaları istendi.

Yarışmanın ardından ekran başındaki seyirciler ise internette fellah köftesi tarifini araştırmaya başladı.

Peki, fellah köftesi nasıl yapılır?

Arap yemeklerinden biri olan fellah köftesi için gerekli malzemeler ve yapılışı...

Köfte için;

2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 soğan

1 su bardağı irmik

1 yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

3~4 yemek kaşığı un

Tuz Karabiber Kimyon

Yarım çay bardağı su

Sosu için;

2 diş sarımsak

1 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz Karabiber

1 demet maydanoz

Üzeri için

Yarım su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Fellah Köftesi Nasıl Yapılır?