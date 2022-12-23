Gelinim Mutfakta Fındıkzade tatlısı tarifi! Fındıkzade tatlısı nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılan Fındıkzade tatlısı tarifi merak ediliyor. Bol Hindistan cevizi ile hazırlanan Fındıkzade tatlısı en sevilen tatlılar arasında bulunuyor. İşte birkaç malzemeyle evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz tatlının tarifi...

Fındıkzade tatlısı malzemeleri neler?

Kek için malzemeleler:

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı sıvı yağ

3 adet yumurta

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı toz fındık

1 su bardağı galeta unu

Şerbeti için malzemeler:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Üstü için:

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Fındıkzade tatlısı tarifi!

İlk olarak şerbeti için küçük bir tencere içine 2 su bardağı toz şeker ve 2 buçuk su bardağı su ilave edin. Ardından sürekli karıştırarak, şekerin erimesini sağlayın.

Sonrasında şerbeti kaynamaya bırakmalısınız. Şerbet kaynadıktan sonra Ocak üzerinden alıp, soğumaya bırakmalısınız.

Derin bir kap içerinde yumurta ve şekeri çırpmaya başlayın. Üzerine sıvı yağ ekleyin. Sonrasında galeta unu, Hindistan cevizi, çekilmiş fındık, kabartma tozu ve vanilya koyun ve mikserle karıştırın. Hazırlamış olduğunuz karışımı yağlanmış kare borcama dökün.

Daha önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30 dk. Pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın ve 1-2 dakika bekletin. Yaptığınız soğuk şerbeti kepçe ile üzerine eşit bir şekilde dökün. Tatlı şerbeti çekip, soğuyana dek bekletmelisiniz.

Şimdi ise krem şantiyi bir bardak sütle hazırlayın. Dolaba koyup soğumaya bırakın. Tatlı şerbetini çektikten ve soğuduktan sonra üzerine hazırladığınız krem şantiyi ilave edin. Spatula yardımı ile eşit bir şekilde yaymalısınız.

Tatlının üzerine bolca hindistan cevizi serpiştirin. Son olarak 2 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın. Şimdi buzdolabından çıkarın dilimleyip servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!