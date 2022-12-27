Gelinim Mutfakta külah pasta nasıl yapılır? İşte pratik külah pasta tarifi ve malzemeleri!

Gelinim Mutfakta külah pasta nasıl yapılır? İşte pratik külah pasta tarifi ve malzemeleri!

Gelinim Mutfakta programında yapılan külah pasta tarifi sıklıkla araştırılıyor. İşte evde kolaylıkla hazırlanabilen külah pasta tarifi ve malzemeleri...

Günün her saati özellikle çayın yanında severek tüketebileceğiniz külah pasta severek tüketeceğiniz bir pasta tarifi olabilir. Hem yapımı hem de malzemeleri pratik olan külah pastanın nasıl yapıldığını sizin için derledik.

Gelinim Mutfakta külah pasta malzemeleri neler?

Külahı için;

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



3 adet yumurta

4 yemek kaşığı pudra şekeri

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı süt

5 yemek kaşığı çiçek yağı

2 su bardağı un

Kreması için;

1 çay bardağı süt

5 adet çilek



2 paket krem şanti

Sunum için;

Antep fıstığı

Külah pasta nasıl yapılır?

İlk olarak külahını hazırlayalım. Külahı için gerekli malzemeleri bir yoğurma kabına alın ve ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurun Ardından hamurlara lükah şeklini verin ve 180 derecelik fırında pişirin.

Bir yandan kreması için; çilekleri iyice yıkadıktan ve saplarını ayıkladıktan sonra küp şeklinde doğrayın. Pastanın krem şantisini ise mikserle çırparak hazırlayın ve buzdolabında soğutun.

Pişmiş olan külahları fırından aldıktan sonra soğumaya bırakmalısınız. Soğuduktan sonra krem şantiye çilekleri ekleyerek ezmeden karıştırmalısınız ve son olarak külahların içine doldurmalısınız. Son olarak külah pastanın üzerine antep fıstığı serpiştirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!