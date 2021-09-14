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Gelinim Mutfakta menüsünden: Acı biber reçelli muska böreği tarifi

Gelinim Mutfakta menüsünden: Acı biber reçelli muska böreği tarifi

Gelim Mutfakta yarışmasında gelin adayları bugün, acı biber reçelli muska böreğini yaptı. Bunun üzerine, "Acı biber reçelli muska böreği nasıl yapılır?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte tarifi...