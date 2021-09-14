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- Gelinim Mutfakta menüsünden: Acı biber reçelli muska böreği tarifi
Gelinim Mutfakta menüsünden: Acı biber reçelli muska böreği tarifi
Gelim Mutfakta yarışmasında gelin adayları bugün, acı biber reçelli muska böreğini yaptı. Bunun üzerine, "Acı biber reçelli muska böreği nasıl yapılır?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte tarifi...
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 15:04
- Güncelleme : 14.09.2021 - 15:05
Kanal D ekranlarında Demet Akalın'ın sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, her gün farklı bir tarif deneniyor.
Yarışmayı izleyenler hangi gelinin çeyrek altın kazandığını takip ederken, bir yandan ise yapılan yemekleri araştırıyor.
Bugün yarışmada gelinler acı biber reçelli muska böreğini denerken, bu tarif izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.
İzleyiciler, "Acı biber reçelli muska böreği nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, "Acı biber reçelli muska böreği nasıl yapılır?" İşte tarifi..
ACI BİBER REÇELLİ MUSKA BÖREĞİ TARİFİ
MALZEMELER
- 2 adet Meksika biberi
- 1/2 adet kapya biber
- 1/2 bardak su
- 1/2 bardak şeker
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- 2 adet günlük yufka
- Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
- Kapya biberi ve Meksika biberini bir tavanın içerisine alın.
- Ardından şeker ekleyin ve su gezdirin.
- Tavayı ocağa alın ve kısık ateşte kaynamaya bırakın.
- Kaynadığını gördüğünüz zaman içerisine limon suyunu ekleyin ve 7-8 dakika daha pişirip, altını kapatın.
- Yufkayı dört parmak kalınlığında olacak şekilde şeritler halinde kesmeye başlayın.
- Yufkayı tezgahın üzerine serin ve bir tatlı kaşığı ile yaptığınız harçtan koyup, muska şeklinde sarın.
- Kızartma tavasına sıvı yağ koyun ve kısık ateşte ısıtın.
- Yağ ısınınca börekleri tavaya atın ve her iki tarafı çevirerek, kızartın.
- Börekleri kağıt havluya alın ve 2-3 dakika yağını çekmesini bekleyin.
- Ardından servis tabağına alın. Afiyet olsun!