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- Gelinim Mutfakta menüsünden: Çıtır armut pastası tarifi
Gelinim Mutfakta menüsünden: Çıtır armut pastası tarifi
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 14:00
Yeni sezonuyla seyirci karşısına çıkan gelin kayınvalide konseptli yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün farklı bir tarifle ekranlara geliyor.
Demet Akalın'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen yarışmada yer alan tarifleri denemek isteyenler, gereken malzemeleri ve nasıl yapıldığına dair araştırmaları sürdürüyor.
Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde gelinler, çıtır armut pastası tarifi için kıyasıya mücadele ediyor. Ekran başındaki seyirciler ise "çıtır armut pastası nasıl yapılır?" merak ediyor.
Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz çıtır armut pastası tarifi, hafızalara kazınacak enfes bir lezzet.
Peki çıtır armut pastası nasıl yapılır? İşte damağınızda muhteşem bir tat bırakacak çıtır armut pastası tarifi ve malzemeleri...
ÇITIR ARMUT PASTASI MALZEMELERİ
Hamur için:
- 125 gram tereyağı
- 100 gram şeker
- 1 yumurta
- 1 çimdik tuz
- yarım paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 tane limon kabuğu rendesi
- Aldığı kadar un
Krema için:
- 1 poşet vanilyalı puding
- 500 ml süt ile pişirilecek
- 500 gram suyu süzülmüş labne peyniri
- Yarım limon suyu
- 1 tam yumurta
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 2 yumurtanın sarısı (akı ayrı bir kaba ayrılacak)
- 1 vanilya
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2-3 tane kabuğu soyulmuş ve suda haşlanarak yumuşamış armut
ÇITIR ARMUT PASTASI NASIL YAPILIR?
- Hamur malzemeleri yoğrularak ele yapışmayan bir hamur elde edilir.
- 28 cm'lik fırın kağıdı sıkıştırılmış kelepçeli kalıba yayılarak kenarları 3-4 cm kadar kaldırılır.
- Taban çatalla birkaç yerinden delinir.
- Suyu süzülen ve ikiye kesilen haşlanmış armutlar hamurun üzerine sırayla, kesik yerleri alta gelecek şekilde sıralanır.
- Puding 500 ml sütle pişirilir ve arada karıştırılarak soğutulur.
- Soğuyan pudinge 1 tam yumurta, 2 yumurta sarısı, sıvı yağ, vanilya, limon suyu, nişasta ve suyu süzülmüş labne katılarak homojen bir kıvama gelene kadar mikserle çırpılır.
- Karışım armutların üzerine dökülür.
- Üzeri düzeltilerek önden hafif ısıtılan 150 derece fırında 50 dakika pişirilir.
- Pasta pişerken yumurta akı 3 kaşık şekerle birlikte sertleşip sert krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpılır.
- 50 dakika sonunda fırın söndürülmeden pasta fırından yavaşça çıkarılır ve üzerine şekerle çırpılmış yumurta akı sürülür.
- Tekrar yavaşça fırına koyularak 10 dk daha pişirilir.
- Soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletilir ve kelepçeden ayrılmaz.