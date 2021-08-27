Gelinim Mutfakta menüsünden: Çıtır armut pastası tarifi

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde, gelinler çıtır armut pastası tarifi için mücadele ederken denemek isteyenler, "çıtır armut pastası nasıl yapılır?" merak ediyor. İşte çıtır armut pastası tarifi

Yeni sezonuyla seyirci karşısına çıkan gelin kayınvalide konseptli yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün farklı bir tarifle ekranlara geliyor.

Demet Akalın'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen yarışmada yer alan tarifleri denemek isteyenler, gereken malzemeleri ve nasıl yapıldığına dair araştırmaları sürdürüyor.

Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde gelinler, çıtır armut pastası tarifi için kıyasıya mücadele ediyor. Ekran başındaki seyirciler ise "çıtır armut pastası nasıl yapılır?" merak ediyor.

Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz çıtır armut pastası tarifi, hafızalara kazınacak enfes bir lezzet.

Peki çıtır armut pastası nasıl yapılır? İşte damağınızda muhteşem bir tat bırakacak çıtır armut pastası tarifi ve malzemeleri...

ÇITIR ARMUT PASTASI MALZEMELERİ

Hamur için:

125 gram tereyağı

100 gram şeker

1 yumurta

1 çimdik tuz

yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tane limon kabuğu rendesi

Aldığı kadar un

Krema için:

1 poşet vanilyalı puding

500 ml süt ile pişirilecek

500 gram suyu süzülmüş labne peyniri

Yarım limon suyu

1 tam yumurta

1 yemek kaşığı nişasta

2 yumurtanın sarısı (akı ayrı bir kaba ayrılacak)

1 vanilya

1 su bardağı sıvı yağ

2-3 tane kabuğu soyulmuş ve suda haşlanarak yumuşamış armut

ÇITIR ARMUT PASTASI NASIL YAPILIR?