- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Gelinim Mutfakta menüsünden: Marul sarması tarifi
Gelinim Mutfakta menüsünden: Marul sarması tarifi
İlgiyle izlenen Gelinim Mutfakta, Songül Karlı'nın sunumu ile ekrana geliyor. Gelin adayları çeyrek altını kazanmak için en iyi yemeği yapmaya çakışırken, seyirciler ise tarifleri araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 14:58
Demet Akalın'ın ayrıldığını duyurmasının ardından, Gelinim Mutfakta yarışmasını Songül Karlı sunmaya başladı.
Karlı'nın sunumu ile ekrana gelen yarışmada, gelin adayları her gün farklı bir tarifi deniyor.
Yaptıkları yemekleri en iyi şekilde sunmaya çalışan gelin adayları, kayınvalidelerden en yüksek puanı kapmaya çalışıyor.
Seyirciler programda yapılan yemekleri ilgiyle takip ederken, bugün yapılan marul sarması tarifi araştırılmaya başlandı.
Peki, Marul sarması nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte detaylar...
MALZEMELERİ
- 2 büyük marul
- Yarım kase kısırlık bulgur
- Yarım kase yarma
- 3 tane domates
- 1 büyük kuru soğan
- 4 tane sivri biber
- Yarım demet maydanoz
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yaırm yemek kaşığı domates salçası
- Yarım yemek kaşığı biber salçası
- Tuz
- 1 yemek kaşığı pul biber
- 3 yumurta
- 1 kase sarımsaklı yoğurt
MARUL SARMASI YAPILIŞI
- Marul yapraklarını ayırarak ikiye bölün. Sıcak suda kaynatın.
- 1 dakika bekletin ardından süzgece boşaltın. Karıştırma kabına küçük doğranmış soğanı, biberi, domatesi, maydanozu koyun; salçaları, bulguru, yarmayı, sıvı yağı, pul biberi, tuzu ekleyin ve karıştırın.
- Marul yaprağının içine bulgurlu harçtan koyup, muska şeklinde sarın, tencereye dizin ve en üste yine kalan yaprakların damarlarını ve sarılamayan yaprakları serin.
- Üzerine bir tabak kapatıp 1, 5 kase su koyun. Yarım saat pişirin. Suyunu çektiğinden emin olun.
- Piştikten sonra servis tabağına aldığınız sarmaların üzerine sarımsaklı yoğurt döküp, kızdırılmış biberli tereyağı gezdirin.