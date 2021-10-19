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Gelinim Mutfakta menüsünden: Marul sarması tarifi

Gelinim Mutfakta menüsünden: Marul sarması tarifi

İlgiyle izlenen Gelinim Mutfakta, Songül Karlı'nın sunumu ile ekrana geliyor. Gelin adayları çeyrek altını kazanmak için en iyi yemeği yapmaya çakışırken, seyirciler ise tarifleri araştırıyor.