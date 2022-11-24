Gelinim Mutfakta peynirli krep börek tarifi! Peynirli krep börek nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları

Gelinim Mutfakta peynirli krep börek tarifi! Peynirli krep börek nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları

Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler nefis peynirli krep börek ile izleyici karşısına çıkıyor. Peki peynirli krep börek nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte tarifi...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında, gelinler her gün farklı lezzetlerle hünerlerini sergiliyor.

Gelinim Mutfakta programının bugün yayınlanan bölümünde gelinler, nefis saray katmeri ile izleyici karşısına çıkıyor.

Bugün yarışmacılar izleyici karşısına peynirli krep börekle çıktı. Birbirinden başarılı 4 yarışmacı çeyrek altın için hünerlerini sergileyecek.

Diğer yandan peynirli krep börek tarifi izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. İşte yapılışı ve püf noktaları…

Peynirli krep börek malzemeleri

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1, 5 su bardağı un

Kızartmak için az sıvı yağ

İçi için;

Beyaz peynir veya lor peyniri

Kaşar peyniri

Peynirli krep börek yapılışı

İlk önce sıvı malzemeleri uygun bir kaba alıp karıştırın. Unu da ekleyip mikser ile çırpın. Krep tavasını ısıtıp az sıvı yağ ile yağlayın.

Harçtan bir kepçe kadar tavaya döküp yayın arkalı önlü kızartın. Hepsini bu şekil yapıp hazırlayın. Beyaz peynir ve kaşar peynirini karıştırın. bir tane krep alıp içine koyun.

İlk önce üstü sonrada yanlarını katlayıp rulo şeklinde sarın. Biraz sıvı yağ koyduğunuz krep tavasına börekleri dizin ve arkalı önlü pişirip servis tabağına alın. Bu malzemeden 8-9 adet krep çıkıyor ister hepsini ister dilediğiniz kadarını börek yapın afiyet olsun.

Peynirli krep börek püf noktaları