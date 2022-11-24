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- Gelinim Mutfakta peynirli krep börek tarifi! Peynirli krep börek nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları
Gelinim Mutfakta peynirli krep börek tarifi! Peynirli krep börek nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları
- 24.11.2022 - 13:47
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında, gelinler her gün farklı lezzetlerle hünerlerini sergiliyor.
Gelinim Mutfakta programının bugün yayınlanan bölümünde gelinler, nefis saray katmeri ile izleyici karşısına çıkıyor.
Bugün yarışmacılar izleyici karşısına peynirli krep börekle çıktı. Birbirinden başarılı 4 yarışmacı çeyrek altın için hünerlerini sergileyecek.
Diğer yandan peynirli krep börek tarifi izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. İşte yapılışı ve püf noktaları…
Peynirli krep börek malzemeleri
- 2 adet yumurta
- 2 su bardağı süt
- Yarım su bardağı su
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1, 5 su bardağı un
- Kızartmak için az sıvı yağ
İçi için;
- Beyaz peynir veya lor peyniri
- Kaşar peyniri
Peynirli krep börek yapılışı
İlk önce sıvı malzemeleri uygun bir kaba alıp karıştırın. Unu da ekleyip mikser ile çırpın. Krep tavasını ısıtıp az sıvı yağ ile yağlayın.
Harçtan bir kepçe kadar tavaya döküp yayın arkalı önlü kızartın. Hepsini bu şekil yapıp hazırlayın. Beyaz peynir ve kaşar peynirini karıştırın. bir tane krep alıp içine koyun.
İlk önce üstü sonrada yanlarını katlayıp rulo şeklinde sarın. Biraz sıvı yağ koyduğunuz krep tavasına börekleri dizin ve arkalı önlü pişirip servis tabağına alın. Bu malzemeden 8-9 adet krep çıkıyor ister hepsini ister dilediğiniz kadarını börek yapın afiyet olsun.
Peynirli krep börek püf noktaları
- Kreplerimizi pişirirken çok fazla kızartmıyoruz, beyaz olmasına dikkat edilmesini öneriyorum.
- İkinci kez bir daha kızaracağı için hem kuru olmasın hem de katlaması kolay olsun.
- Kreplerinizin lezzetli olması için, krep hamurunuzu çok çırpmanızı tavsiye ediyorum.
- Kreplerinizi tavada çevirirken tahta spatula veya düz bir tabak kullanmanızı öneriyorum.
- Krep hamurunuz tavaya tam olarak yayıldıktan sonra kısık ateşte pişirilmesini öneriyorum.
- İç harcınızı dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz.