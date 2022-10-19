Gelinim Mutfakta yarışma programında pırasalı kaygana yapıldı. Tarifi ise merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta pırasalı kaygana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte pırasalı kaygana tarifi...

Gelinim Mutfakta yemek yarışma programı, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

Gelinler ve kaynanaların birlikte yarıştığı programda, yarışmacılar arasındaki çekişmeler sık sık gündeme geliyor.

Yayında yaşananlar dışında, programda yapılan yemekler de ilgi çekiyor.

Hafta içi her gün birbirinden farklı ve lezzetli tarifler izleyicilerin ve kayınvalidelerin beğenisine sunuluyor.

Gelinim Mutfakta programında bugünün tarifi ise pırasalı kaygana oldu.

Peki, pırasalı kaygana nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? İşte pırasalı kaygana tarifi detayları...

Pırasalı kaygana malzemeleri nelerdir?

1 kg pırasa

3 yumurta

Yarım çay bardağı mısır unu

2 dilim bayat ekmek içi

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Pırasalı kaygana nasıl yapılır?

Öncelikle pırasaları ayıklayıp, yıkayın ve bir santim kalınlıkta doğrayın.

Ardından haşlayıp suyunu süzün. Elinizle fazla suyunu sıkarak bir kaba alın.

Ayrı bir kapta yumurtayı, mısır ununu, küçük küçük koparılmış bayat ekmek içini iyice karıştırın.

Karışıma pırasaları ve tuzu ilave ederek bir tur daha karıştırın.

Tereyağını tavada eritin, hazırladığınız harcı tavaya incecik olacak şekilde yayın ve kısık ateşte kızartın.

Tava kapağı yardımıyla diğer tarafını çevirin ve diğer yönünü de kızartın.

Pırasalı kayganayı tavadan alıp sıcak servis edin.

Afiyet olsun!