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- Gelinim Mutfakta simit tiridi nasıl yapılır? İşte Kastamonu'nun vazgeçilmesi simit tiridi tarifi
Gelinim Mutfakta simit tiridi nasıl yapılır? İşte Kastamonu'nun vazgeçilmesi simit tiridi tarifi
- 10.11.2022 - 14:38
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında, gelinler her gün farklı lezzetlerle hünerlerini sergiliyor.
Gelinim Mutfakta programının bugün yayınlanan bölümünde gelinler, Kastamonu yöresiyle bütünleşmiş simit tiridi yaptı.
Sarımsaklı yoğurt ile servis edilen bu lezzetli tarif vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kastamonu tiridi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte simit tiridi tarifi...
Simit tiridi malzemeleri
2 adet susamsız Kastamonu simidi (bayat)
Et suyu veya tavuk suyu
Sarımsaklı yoğurt
Kavrulmuş kıyma
3 yemek kaşığı tereyağ
1 kaşık salça (isteğe bağlı)
Karabiber
Kimyon
Kekik
Tuz
Simit tiridi tarifi
Bayat simitleri elinizde rastgele koparın. Servis tabağına alın.
Sıcak et suyunu kepçe ile alıp ıslatın. Simitleri et suyunu çekmesi için biraz bekletin.
Bu işlemi 2-3 defa yapın.
Çektikten sonra fazla suyu kalırsa üzerine bir kapak koyup süzün.
Sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.
Baharat ve tuz ile kavrulmuş kıymayı üzerine ilave edin. Tereyağını eritip, üzerinde gezdirin.
Afiyet olsun!