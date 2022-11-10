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Gelinim Mutfakta simit tiridi nasıl yapılır? İşte Kastamonu'nun vazgeçilmesi simit tiridi tarifi

Gelinim Mutfakta simit tiridi nasıl yapılır? İşte Kastamonu'nun vazgeçilmesi simit tiridi tarifi

Gelinim Mutfakta programında yapılan simit tiridi tarifi merak konusu oldu. Peki Kastamonu simit tiridi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte simit tiridi tarifi...