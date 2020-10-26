Bir düğünde gelin ve damat, davetlilerine nikah memurunun dansöze dönüştüğü bir sürpriz hazırladı. O anlar, davetliler tarafından kameraya yansıdı.

Evlenmek üzere düğün töreni düzenleyen bir çiftin eğlenceli dakikaları sosyal medyada olay oldu.

Nikah kıymak üzere nikah memurunun, "Ömür boyu birlikteliği kabul ediyor musunuz?" sorusunu cevaplayan çiftin davetlileri, nikahta olacaklardan habersiz bir şekilde anı ölümsüzleştirmek için kameralarını açtı.

Davetlilerine bir sürpriz hazırlayan çift, kameraya yansıyan görüntülerde nikah memurunun sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

Gelinle damadın 'hayır' dediği nikah memuru dansöze dönüştü VİDEO



NİKAH MEMURU, DANSÖZ ÇIKTI

Bunun üzerine "Ben de bu nikahı kıymıyorum." ifadelerini kullanan nikah memuru, cübbesini çıkararak dans etmeye başladı.

Nikah memurunun cübbesinin altından çıkan dansöz kıyafeti, davetlileri şoke etti.