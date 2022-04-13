Gelir İdaresi Başkanlığı 145 personel alıyor! GİB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), çeşitli pozisyonlarda 145 sözleşmeli personel istihdam edecek. Peki 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), çeşitli pozisyonlarda 145 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre; sözleşmeli personel alımları avukat, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli ve tekniker kadrolarına yapılacak.

İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 GİB personel alımı ilanının detayları…

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvuru tarihleri

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) pek çok ilde 145 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre alım yapılacak branş ve kadro; 11 avukat, 27 koruma ve güvenlik görevlisi, 27 şoför, 56 hizmetli ve 24 tekniker olarak açıklandı.

Toplam 145 personel alımı için başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayacak ve 22 Nisan Cuma saat 17.30'a kadar devam edecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.

Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilecek.

Sözlü sınavlar, 30 Mayıs-10 Haziran döneminde istihdam alanına göre belirlenen günlerde Ankara'da yapılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB'in internet sitesinde (https://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvuru şartları

Sözleşmeli Avukat

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan (B) Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Lisans) katılmış ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer ala genel şartları taşımak,

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Sözleşmeli destek personeli (Şoför)

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Sözleşmeli destek personeli (Hizmetli)

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Sözleşmeli tekniker

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 145 personel alacak İşte GİB personel alımı başvuru şartları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Özel Şartlar

Tekniker (Elektrik) pozisyonu için;

- Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;

- İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;

- İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Tekniker (Tesisat) pozisyonu için;

- Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için;

- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.