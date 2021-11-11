- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Gelir İdaresi Başkanlığı 750 personel alımı: GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları 2021
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 personel alımı: GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları 2021
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 17:19
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ) farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere 750 Gelir Uzman Yardımcısı personeli alımı yapılacak. Başkanlığın konuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Yayınlanan ilana göre, istihdam edilecek gelir uzman yardımcıları, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine atanacak.
Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı.
Peki Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları...
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmış olan açıklama ile kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 750 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı belirtildi.
Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. Başvurular, 15 Kasım-24 Kasım 2021 tarihleri arasında "https://sinav.gib.gov.tr" adresindeki Online Sınav Sistemi'ne yapılacak.
SINAV TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (https://www.gib.gov.tr) ilan edilecek.
Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan, yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacak.
SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2021 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.