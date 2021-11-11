Gelir İdaresi Başkanlığı 750 personel alımı: GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) farklı şehirlerde görevlendirmek üzere 750 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Peki 2021 GİB 750 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ) farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere 750 Gelir Uzman Yardımcısı personeli alımı yapılacak. Başkanlığın konuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayınlanan ilana göre, istihdam edilecek gelir uzman yardımcıları, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine atanacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı.

Peki Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmış olan açıklama ile kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 750 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı belirtildi.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. Başvurular, 15 Kasım-24 Kasım 2021 tarihleri arasında "https://sinav.gib.gov.tr" adresindeki Online Sınav Sistemi'ne yapılacak.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (https://www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan, yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacak.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI