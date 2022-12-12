Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılı içerisinde 2000 personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki başvurular ne zaman yapılacak ve başvuru şartları nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2023 yılı içerisinde personel alımı gerçekleştirilecek. Personel alımına ilişkin ilan yayınladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılında 2000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. GİB personel alımı yazılı ve sözlü olmak üzere iki farklı aşama üzerinden yapılacak.

Peki Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar..

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Başvurular 19 Ocak Perşembe günü saat 17.30 son bulacak.

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını "https://sinav.gib.gov.tr" adresinde bulunan “Online Sınav Sistemi" üzerinden kayıt yaptırarak gerçekleştirebilirler.

Başvuru şartları

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,