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    GELİYOR! Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta?

    Tam Ay Tutulması'nın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceğine dair sorular artmaya başladı. Peki, Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
    • 07.11.2022 - 10:03
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    GELİYOR! Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta?

    Yılın ilk Ay Tutulması 16 Mayıs 2022 tarihinde, Akrep burcunda gerçekleşti.

    Bu tutulma yavaş yavaş etkilerini kaybetmeye başladı. Değişim, dönüşüm ve kapanışı temsil eden Ay Tutulması, bu defa Boğa burcunda gerçekleşecek.

    Yılın son tutulması olan bu doğa olayı, astrologların günledir yazıp çizdiği konular arasında yer alıyor.

    Astrolojik olarak oldukça önemli olan ve dikkati çeken bu tutulmaya Üranüs eşlik ediyor olacak.

    6 ay sürecek olan etkiler, aniden ve tak diye olacak. Ani olayların gezegeni olarak adlandırılan Üranüs'ün baş aktör olması, bu etkilerin geneline yayılacak.

    Sabit burçları yakından ilgilendiren bu tutulma, 16 derecede gezegenleri olanları da ilgilendiriyor olacak.

    Günlerdir yazılıp çizilen bu tutulma hakkında, "Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta?" sorusu gündeme getirildi.

    Peki, Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı...

    Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta?

    Ay Tutulması 8 Kasım Salı günü öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te gerçekleşecek.

    Bu tutulma "Tam Ay Tutulması" olarak geçiyor. Boğa burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek.

    Kova, Akrep, Boğa ve Aslan burçlarını yakından ilgilendiren bu tutulmadan herkes etki alacak.

    GELİYOR! Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? #1

    Ay Tutulması Türkiye'den gözükecek mi?

    Ay Tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Fakat nadir görülen bu doğa olayı Türkiye'de gündüz saatine denk gelmesinden dolayı, aydınlık havada  gözlemlenemeyecek.


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