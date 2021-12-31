İstanbul'da bir geminin çalışanları tarafından sahiplenilen 'Lolipop' isimli kedi, tayfanın yol arkadaşı oldu.

Deniz taşımacılığı ve nakliyat alanında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait gemide görevli Mahsun Arslan (47) ve Kutbettin Kar (47), Haydarpaşa Limanı'nda bulundukları sırada gemiye gelen kediye su ve yiyecek verdi.

DOĞUM YAPTI, 5 YAVRUSU OLDU

Kedinin hamile olduğunu fark eden Arslan ve Kar, gemiden ayrılmayan hayvanı birkaç gün boyunca beslemeye devam etti. Bir süre sonra doğum yapan kedinin 5 yavrusu oldu.

Gemide doğan kedi 'Lolipop', Türkiye'nin birçok limanını gördü - VİDEO

KARDEŞLERİNİ SAHİPLENDİRDİLER, LOLİPOP KALDI

Anneleriyle birlikte yavrularını da beslemeye başlayan çalışanlar, büyüyen yavrulardan 4'ünü sahiplendirdi, birini de kendilerine arkadaşlık yapması için gemide bıraktı.

"Lolipop" adını verdikleri yavruya gemide yer hazırlayan Arslan ve Kar, tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları kediyle birlikte mesai yapıyor.

Yaklaşık 10 aydır gemide yaşayan ve Türkiye'nin birçok limanını gören "Lolipop" tayfanın yol arkadaşı oldu.

"O ARTIK GEMİNİN BİR TAYFASI"

Gemi reisi ve güverte sorumlusu Arslan, Lolipop'a çok alıştıklarını ve tüm gün beraber vakit geçirdiklerini belirterek, "Yemeğini bizimle yiyor, bizimle yatıyor. O artık geminin bir tayfası oldu. Yemek ve veteriner ücretleri için aylık 700-800 lira harcadığımız oluyor." dedi.

"BİZİMLE BİRLİKTE TÜRKİYE'NİN ÇOĞU LİMANINI GÖRDÜ"

Kendilerine yol arkadaşı olan kedinin yanlarından ayrılmadığını, bugüne kadar gemiyle gittikleri Trabzon, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ ve Amasra'yı gördüğünü ifade eden Arslan, "Haydarpaşa başta olmak üzere Türkiye'nin çoğu limanını gördü bizimle birlikte. Yurt dışına gidersek büyük ihtimalle eve götüreceğiz. Biz gelene kadar evde bakacaklar ve gelince yanımıza alacağız." diye konuştu.

"YAVUZ SONDAJ GEMİSİNİN KULELERİNİ ONUNLA TAŞIDIK"

Arslan, Türkiye'nin denizlerindeki doğalgaz arama faaliyetlerini gerçekleştiren sondaj gemilerinin kule vinçleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bazı parçalarının görev yaptıkları gemiyle taşındığını belirterek, "Lolipop, en son Yavuz Sondaj Gemisi'nin kulelerinin taşınması ile Silivri açıklarındaki doğalgaz depolama alanı kurulmasına yönelik çalışmalara da şahitlik etti." ifadesini kullandı.

"ONUNLA BERABER CANIMIZ SIKILMIYOR"

Çok alıştıkları Lolipop'a kendileriyle kalmak istediği sürece bakacaklarını dile getiren Arslan şunları kaydetti:

"Biz zaten hayvanları seviyoruz, severek bakıyoruz. Yanımızda durduğu müddetçe bakarız. Dışarda bir kedi gördüğümüz zaman muhakkak ona kuru mama alıyoruz. Gemiden ayrılamayacak durumda olursak yakındaki bir esnafa mamayı bırakıp kediye vermesini istiyoruz. Hasta bir kedi bulunca onu veterinere götürüyoruz, baktırıyoruz. Çok şükür onlara baktığımızda Allah da bize daha fazla veriyor. Yemekleri de seçerek yiyor. Eskiden kuru mama yemiyordu, balık taze olmayınca yemiyordu. Canlı balık olunca onu da doğrayıp veriyorduk. Yoksa yemiyordu. Biraz nazlı yetişmiş ama ne yapalım o da bizim dostumuz. Onunla beraber canımız sıkılmıyor. Onunla oynuyoruz, günümüz onunla geçiyor."

Mahsun Arslan, Zonguldak'daki Filyos Limanı'nda bulundukları sırada kaybolan Lolipop'u bir gün boyunca aradıklarını belirterek "Limandayken bir kedi Lolipop'u kovalarken denize düşmüş ama bizim haberimiz yoktu. O gün her yeri aradık ama bulamadık. Sonra limanın her yerine fotoğrafını astık, o şekilde aradık. Ertesi gün liman altındaki bir boşlukta sesini duyduk. Hemen oradan alıp gemiye çıkardık, sıcak suyla yıkayıp bakımlarını yaptık. Kayboldu diye çok üzülmüştük."