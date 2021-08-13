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    Gemlik Körfezi'nde müsilaj sonrası yunus sürprizi

    Müsilajdan temizlenen bölgede yunus balıklarının yeniden görülmesi vatandaşları sevindirdi.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 09:52
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    Gemlik Körfezi'nde müsilaj sonrası yunus sürprizi

    Marmara Denizinin güney kıyılarını oluşturan Gemlik körfezi bir süre önce müsilaj adı verilen deniz salyasından temizlenmişti.

    Temizlenen bölgede su yüzeyine çıkan yunus balıkları heyecana sebep oldu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yunus balıklarını gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı.

    Bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları anbean kaydetti.

    Müsilajdan temizlenen Gemlik körfezini yunuslar bastı VİDEO


    Gemlik Körfezi nde müsilaj sonrası yunus sürprizi #1

    Gemlik Körfezi nde müsilaj sonrası yunus sürprizi #2

    Gemlik Körfezi nde müsilaj sonrası yunus sürprizi #3

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