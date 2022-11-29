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    Genç Kızılay, gönüllülere kan bağışı farkındalığı eğitimi verdi

    Kırklareli Üniversitesi'nde gönüllülerle bir araya gelen Genç Kızılay ekibi, burada gönüllülük faaliyetlerinin yayılması ve Kızılaycılık bilincinin kazandırılması amacıyla eğitim düzenledi.
    • 29.11.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 13:43
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    Genç Kızılay, gönüllülere kan bağışı farkındalığı eğitimi verdi

    Kızılay, Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılamak için binlerce personeliyle hizmet veriyor.

    Bu kapsamda yurdun dört bir yanında 'Kızılay Kan Merkezi' standı kuruluyor.

    'Kan bağışı hayat kurtarır'

    Burada vatandaşlar kan bağışında bulunurken aynı zamanda kan bağışının önemi konusunda da bilinçlendiriliyor.

    Öte yandan, Kızılay'ın 'Kan bağışı hayat kurtarır' mottosu okullara da taşındı.

    Genç Kızılay, gönüllülere kan bağışı farkındalığı eğitimi verdi #1

    Gönüllülere eğitim verildi

    Genç Kızılay gönüllüleri, harekete geçerek Kırklareli Üniversitesi Gençlik Merkezi Ofisi'nde gönüllülerle bir araya geldi.

    Kızılay gönüllülük faaliyetlerinin ülke geneline yayılması ve Kızılaycılık bilincinin kazandırılması amacıyla burada farkındalık eğitimi düzenlendi.

    "Kızılaycılık bilincinin kazandırılması amacıyla..."

    Türk Kızılay Kırklareli Şubesi’nden yapılan bilgilendirmede, “Kızılay gönüllülük faaliyetlerimizin ülke geneline yayılması ve Kızılaycılık bilincinin kazandırılması amacıyla Genç Kızılay gönüllülerimize, Kırklareli Üniversitesi Gençlik Merkezi Ofisi'nde ‘Kan Bağışı Farkındalığı ve Bağışçı Kazanım Eğitimi’ verdik.” ifadeleri kullanıldı.

    Genç Kızılay, gönüllülere kan bağışı farkındalığı eğitimi verdi #2


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