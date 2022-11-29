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Genç Kızılay, gönüllülere kan bağışı farkındalığı eğitimi verdi

Genç Kızılay, gönüllülere kan bağışı farkındalığı eğitimi verdi

Kırklareli Üniversitesi'nde gönüllülerle bir araya gelen Genç Kızılay ekibi, burada gönüllülük faaliyetlerinin yayılması ve Kızılaycılık bilincinin kazandırılması amacıyla eğitim düzenledi.