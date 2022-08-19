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    Genç Rapçi'ye Nilgün Belgün'den destek

    Genç rapçi Emiran, kariyerinde ilk çıkış parçasını ünlü oyuncu Nilgün Belgün’e yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 11:13
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    Genç Rapçi'ye Nilgün Belgün'den destek

    Sosyal medyasında Emiran’ın kendisine yaptığı şarkıyı paylaşarak ‘Bana ulaş’ diyen Nilgün Belgün, kısa bir süre sonra genç rapçiye iletişime geçmeyi başardı.

    Nilgün Belgün ve rapçi Emiran, çok yakında Poll Prodüksiyon etiketi ile müzikseverlere ulaşacak olan şarkının fotoğraf çekiminde ilk kez bir araya geldiler. Adına şarkı yaptığı ünlü sanatçı ile bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan genç Rapçi Emiran ‘Nilgün Belgün zamansız bir sanatçı. Ona olan hayranlığım, sevgim ve saygım beni şarkı yapmaya kadar götürdü. Ama şimdi onu karşımda görünce çok heyecanlanıyorum. Benim şans meleğim oldu’ dedi. Üniversitede yazılım okuyan ve müziğin yanı sıra eğitimine de devam eden Emiran, kendi besteleri olan parçalarını peş peşe müzikseverler ile buluşturmayı hedefliyor.

    Z kuşağından bir rapçinin kendisine şarkı yapmasına hem şaşıran hem de mutlu olan Nilgün Belgün, ‘Ben müziği ve müzisyenleri çok severim. Benim şan eğitimim de var. Yıllar önce bir tiyatro oyununda söylediğim rap parçası ile ödül bile aldım. Emiran’ın bana şarkı yapması çok gurur verici. Müziğini de beğendim. Umarım yolu açık olur’ dedi.

    Nilgün Belgün

    Arıyom onu bak her gün gün

    Gülüşleri sanki Nilgün Belgün

    Mesajıma dönse bir gün bir gün

    Yüzünü görsem her gün her gün

     

    Çantada paralar nakit ve hazlı

    Hatun bu gece yalana azdı

    Kurduğu cümle kuyumu kazdı

    Akşama ev boş değil mi nazlı?

     

    Giydim formamı attım şutumu

    90’a girdi lolito coştu

    Dedi ki daha daha versene coşku

    gözlerim bağlı olamam suçlu

     

    Arıyom onu bak her gün gün

    Gözleri sanki Nilgün Belgün

    Mesajıma dönse bir gün bir gün

    Yüzünü görsem her gün her gün

     

    Yok ki bi sevdam deliye döneyim

    Saydığım paraları ona da vereyim

    Açsa facetime yüzünü göreyim

    Bakışları masum bilirim bebeğim

     

    Beni evde arama semtteyim online

    Geziyorum all time yapıyorum pompa

    Şimdi ki derdim piyasa ve zorla

    Klüpteyim bebeğim yanımda da Sonia

     

    Hadi bu da son ya içip de dönelim

    Gülüşünü kendime kurban edeyim

    Parlar güneşim gözlerini göreyim

    Geceden kalma kafamı da sileyim

     

    Sanıyor beni de bırakıp gidicem

    Geceleri kendime zindan edicem

    Derdini kendime dert mi edicem

    Yüzümü görsen ağır bu receten

     

    Arıyom onu bak her gün gün

    Gözleri sanki Nilgün Belgün

    Mesajıma dönse bir gün bir gün

    Yüzünü görsem her gün her gün

     

    Söz: Emiran

    Beste & Düzenleme: Eyüp Gündüz

    Genç Rapçi ye Nilgün Belgün den destek #1


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