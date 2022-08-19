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- Genç Rapçi'ye Nilgün Belgün'den destek
Genç Rapçi'ye Nilgün Belgün'den destek
- Haber Merkezi
- 19.08.2022 - 11:13
Sosyal medyasında Emiran’ın kendisine yaptığı şarkıyı paylaşarak ‘Bana ulaş’ diyen Nilgün Belgün, kısa bir süre sonra genç rapçiye iletişime geçmeyi başardı.
Nilgün Belgün ve rapçi Emiran, çok yakında Poll Prodüksiyon etiketi ile müzikseverlere ulaşacak olan şarkının fotoğraf çekiminde ilk kez bir araya geldiler. Adına şarkı yaptığı ünlü sanatçı ile bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan genç Rapçi Emiran ‘Nilgün Belgün zamansız bir sanatçı. Ona olan hayranlığım, sevgim ve saygım beni şarkı yapmaya kadar götürdü. Ama şimdi onu karşımda görünce çok heyecanlanıyorum. Benim şans meleğim oldu’ dedi. Üniversitede yazılım okuyan ve müziğin yanı sıra eğitimine de devam eden Emiran, kendi besteleri olan parçalarını peş peşe müzikseverler ile buluşturmayı hedefliyor.
Z kuşağından bir rapçinin kendisine şarkı yapmasına hem şaşıran hem de mutlu olan Nilgün Belgün, ‘Ben müziği ve müzisyenleri çok severim. Benim şan eğitimim de var. Yıllar önce bir tiyatro oyununda söylediğim rap parçası ile ödül bile aldım. Emiran’ın bana şarkı yapması çok gurur verici. Müziğini de beğendim. Umarım yolu açık olur’ dedi.
Nilgün Belgün
Arıyom onu bak her gün gün
Gülüşleri sanki Nilgün Belgün
Mesajıma dönse bir gün bir gün
Yüzünü görsem her gün her gün
Çantada paralar nakit ve hazlı
Hatun bu gece yalana azdı
Kurduğu cümle kuyumu kazdı
Akşama ev boş değil mi nazlı?
Giydim formamı attım şutumu
90’a girdi lolito coştu
Dedi ki daha daha versene coşku
gözlerim bağlı olamam suçlu
Arıyom onu bak her gün gün
Gözleri sanki Nilgün Belgün
Mesajıma dönse bir gün bir gün
Yüzünü görsem her gün her gün
Yok ki bi sevdam deliye döneyim
Saydığım paraları ona da vereyim
Açsa facetime yüzünü göreyim
Bakışları masum bilirim bebeğim
Beni evde arama semtteyim online
Geziyorum all time yapıyorum pompa
Şimdi ki derdim piyasa ve zorla
Klüpteyim bebeğim yanımda da Sonia
Hadi bu da son ya içip de dönelim
Gülüşünü kendime kurban edeyim
Parlar güneşim gözlerini göreyim
Geceden kalma kafamı da sileyim
Sanıyor beni de bırakıp gidicem
Geceleri kendime zindan edicem
Derdini kendime dert mi edicem
Yüzümü görsen ağır bu receten
Arıyom onu bak her gün gün
Gözleri sanki Nilgün Belgün
Mesajıma dönse bir gün bir gün
Yüzünü görsem her gün her gün
Söz: Emiran
Beste & Düzenleme: Eyüp Gündüz