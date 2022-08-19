Genç Rapçi'ye Nilgün Belgün'den destek

Genç rapçi Emiran, kariyerinde ilk çıkış parçasını ünlü oyuncu Nilgün Belgün’e yaptı.

Sosyal medyasında Emiran’ın kendisine yaptığı şarkıyı paylaşarak ‘Bana ulaş’ diyen Nilgün Belgün, kısa bir süre sonra genç rapçiye iletişime geçmeyi başardı.

Nilgün Belgün ve rapçi Emiran, çok yakında Poll Prodüksiyon etiketi ile müzikseverlere ulaşacak olan şarkının fotoğraf çekiminde ilk kez bir araya geldiler. Adına şarkı yaptığı ünlü sanatçı ile bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan genç Rapçi Emiran ‘Nilgün Belgün zamansız bir sanatçı. Ona olan hayranlığım, sevgim ve saygım beni şarkı yapmaya kadar götürdü. Ama şimdi onu karşımda görünce çok heyecanlanıyorum. Benim şans meleğim oldu’ dedi. Üniversitede yazılım okuyan ve müziğin yanı sıra eğitimine de devam eden Emiran, kendi besteleri olan parçalarını peş peşe müzikseverler ile buluşturmayı hedefliyor.

Z kuşağından bir rapçinin kendisine şarkı yapmasına hem şaşıran hem de mutlu olan Nilgün Belgün, ‘Ben müziği ve müzisyenleri çok severim. Benim şan eğitimim de var. Yıllar önce bir tiyatro oyununda söylediğim rap parçası ile ödül bile aldım. Emiran’ın bana şarkı yapması çok gurur verici. Müziğini de beğendim. Umarım yolu açık olur’ dedi.

Nilgün Belgün

Arıyom onu bak her gün gün

Gülüşleri sanki Nilgün Belgün

Mesajıma dönse bir gün bir gün

Yüzünü görsem her gün her gün

Çantada paralar nakit ve hazlı

Hatun bu gece yalana azdı

Kurduğu cümle kuyumu kazdı

Akşama ev boş değil mi nazlı?

Giydim formamı attım şutumu

90’a girdi lolito coştu

Dedi ki daha daha versene coşku

gözlerim bağlı olamam suçlu

Arıyom onu bak her gün gün

Gözleri sanki Nilgün Belgün

Mesajıma dönse bir gün bir gün

Yüzünü görsem her gün her gün

Yok ki bi sevdam deliye döneyim

Saydığım paraları ona da vereyim

Açsa facetime yüzünü göreyim

Bakışları masum bilirim bebeğim

Beni evde arama semtteyim online

Geziyorum all time yapıyorum pompa

Şimdi ki derdim piyasa ve zorla

Klüpteyim bebeğim yanımda da Sonia

Hadi bu da son ya içip de dönelim

Gülüşünü kendime kurban edeyim

Parlar güneşim gözlerini göreyim

Geceden kalma kafamı da sileyim

Sanıyor beni de bırakıp gidicem

Geceleri kendime zindan edicem

Derdini kendime dert mi edicem

Yüzümü görsen ağır bu receten

Arıyom onu bak her gün gün

Gözleri sanki Nilgün Belgün

Mesajıma dönse bir gün bir gün

Yüzünü görsem her gün her gün

Söz: Emiran

Beste & Düzenleme: Eyüp Gündüz