Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı için başvuru süreci, 27 Ağustos'ta tamamlandı. Peki Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı kura çekimi ne zaman?

Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada Gençlik Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrlu işçi alınacağını duyurmuştu.

Başvuru süreci 27 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla tamamlandı ve adaylar kura çekimine odaklandı.

Peki, Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayınlanacak.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecek.