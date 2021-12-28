Gençlik ve Spor Bakanlığı 1575 personel alımı ne zaman? GSB personel alımı kontenjan ve branş dağılımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1575 personel alımı ne zaman? GSB personel alımı kontenjan ve branş dağılımı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2022 yılında 1575 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı 1575 personel alımı ne zaman? GSB personel alımı kontenjan ve branş dağılımı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan 1575 yeni personel alımı müjdesi geldi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 2022 yılında sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli olmak üzere 1575 personel alınacağını duyurdu.

Bu duyurunun ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımının ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı 1575 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacakları müjdesi verdi.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bakanlık olarak gençlerle doğrudan iletişime çok önem verdiklerini belirterek, ''İşte bugün de uzun zamandan bu yana çalışmalarını yürüttüğümüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemizi daha da büyütecek, bizi güçlendirecek, hizmet kalitemizi daha da yükseltmemizi sağlayacak güzel bir haberi sizlerle paylaşacağım.'' dedi.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Gururla ifade etmek isterim ki sporda tesisleşme devrimini gerçekleştirdik. Ülkenin her köşesini pırıl pırıl modern tesislerle donattık. Stadyumlarımız, kapalı spor salonlarımız, havuzlarımız, atletizm pistlerimiz, gençlik merkezlerimiz, branşlara özel salonlarımız bugün Türk sporuna ve tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Son yıllarda sporda dünya çapında bizi gururlandıran başarıların temelinde bu tesisleşme hamlesi yatıyor. Tesisler arttıkça, kolay ulaşılabilir oldukçave spor vatandaşlarımızın hayatının birer parçası haline geldikçe sporcu sayımız da arttı. Bugün lisanslı toplam sporcu sayımız 10 milyon 702 bin. Avrupa’daki pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla lisanslı sporcumuz var. İşte tesisiyle, planlamasıyla, sporcu sayısıyla bu gerçek bir spor devrimidir.''





GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakan Kasapoğlu, personel alımına ilişkin esasları ve başvuru sürecini ise şöyle anlattı:

''Spor Uzmanı pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak...

Gençlik Çalışanı pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. Ek olarak 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak...

Psikolog pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak...

Yurt yönetim personeli pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak...

Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak.''