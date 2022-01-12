Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 yurt yönetim personeli alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 yurt yönetim personeli alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), KPSS 60 puan ile sözleşmeli yurt yönetim personeli alım ilanı yayınladı. Peki 2022 GSB 652 yurt yönetim personeli alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) , sözlü sınav ile 334'ü kadın, 318'i erkek olmak üzere toplam 652 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştirecek.

Bakanlık, ihtiyaç olan yurtlarda görevlendirilecek 652 sözleşmeli personel alımı için başvuru kılavuzunu da yayınladı.

İlanın ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki GSB 652 yurt yönetim personeli alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru tarihleri ve şartları...

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ocak 2022 (10:00) - 04 Şubat 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olmasından, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.