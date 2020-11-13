Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 2 bin yeni antrenör alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 2 bin yeni antrenör alınacak

2021 bütçesine yönelik açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2 bin yeni antrenör alımı yapılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bakanlığın bütçe planlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pandemiye rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettikleri çalışmaların ve hedeflerin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, 700 bin 455 gence hizmet verildiğini söyledi.

2 BİN YENİ ANTRENÖR ALINACAK

Bakan Kasaoğlu, önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacağını belirterek, "2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır." dedi.

700 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE, GECE GÜNDÜZ HİZMET

Kasapoğlu'nun açıklamalarının devamında, "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz." ifadeleri yer aldı..

Bakan Kasapoğlu: 782 yurtta gündüz hizmet veriyoruz VİDEO