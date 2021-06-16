Gerçeğini aratmayan tarif: Mantar kokoreç

Kulağa ilginç gelse de mantar kokoreç lezzeti ve görüntüsüyle iştahları kabartmayı başarıyor. Peki mantar kokoreç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte mantar kokoreç tarifi...

Türk mutfağının kokusuyla herkesi büyüleyen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, vegan haliyle de tercih edilebiliyor.

Kuzu eti yerine mantar kullanarak hem daha sağlıklık bir alternatif hem de lezzetli bir tat yakalamak mümkün.

İster kültür mantarı ister istiridye mantarı ile yapabileceğiniz bu tarif, gerçek kokoreç tarifini aratmayacak. Peki mantar kokoreç nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...

MANTAR KOKOREÇ MALZEMELERİ

1 kilo kültür mantarı

2 adet domates

1 adet kırmızı biber

1 adet sivri biber

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

Tuz

Sıvıyağ

MANTAR KOKOREÇ TARİFİ

Kültür mantarlarını yıkayıp küp küp doğrayınız.

Tavayı ocağa alıp iyice kızdırın. Mantarları kızgın tavaya alarak kavurun.

Mantarlar iyice kavurduktan sonra küp küp doğradığımız kırmızı ve sivri biber ekleyerek kavurmaya devam edin.

Biberler 2 -3 dakika kavrulduktan sonra domatesleri ekleyin. En son baharatları da ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Lavaş ya da normal kokoreçte olduğu gibi ekmek ile de servis yapabilirsiniz. Bu yemeği börek içi olarak ya da omlet içerisinde de kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.