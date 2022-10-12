Gerdek gecesi namazı nedir? Nasıl kılınır ve kaç rekattır? Gerdek gecesinde okunması gereken dualar!

Gerdek gecesi namazı nedir? Nasıl kılınır ve kaç rekattır? Gerdek gecesinde okunması gereken dualar!

Gelin ve damadın bir araya geldiği ilk gece gerdek gecesi namazı kılınır. Peki gerdek gecesi namazı nedir? Nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte gerdek gecesinde okunması gereken dualar…

Gerdek gecesi, yeni evlenen gelin ve damadın düğünden sonra ilk kez aynı evde baş başa kalacakları andır. Müslüman kişiler dinimizin söylediği önerileri dikkate alır.

Evliliğin şükür namazı olarak bilinen gerdek gecesi namazı dinimize göre farz değildir ancak yapılması hoş bir gelenektir.

Aslında gerdek gecesi namazı ya da zifaf gecesi namazı olarak tanımlanan bir namaz yoktur. Bu gecede iki rekat nafile namazı kılmak müstehap sayılır.

Yani gerdek gecesinde kılınacak namaz gelin ve damat tarafından unutulursa günah değildir. Ama kılınması güzel bir davranıştır.

Müslümanlara tavsiye edilen ise gerdek gecesi sonrasında kılınan iki rekat nafile namazından sonra dua etmektir.

Normal şartlarda halk arasında gerdek gecesi nafile namazını erkeklerin kılması gerektiği bilinir fakat kadınların da kılması uygundur.

Evlenecek kişileri son zamanlarda “Gerdek gecesi namazı nedir? Nasıl kılınır ve kaç rekattır?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Gerdek gecesi namazı ne zaman kılınır?

Aile kurmak çok kutsal bir davranıştır. Aile olmanın ilk adımlarının atılacağı gerdek gecesi öncesi kılınacak namaz ve şükür hem damada hem de geline ferahlık ve huzur verecektir. Gerdek gecesinde namaz kılmak gelin ve damadı psikolojik olarak rahatlatacak ve stres yaşamalarını azaltacaktır.

Gerdek gecesi, kadın erkeğin hemen arkasında durarak birlikte iki rekât namaz kılabilecekleri gibi gelin ve damat ayrı zamanlarda da namazlarını kılabilirler. Gelin ve damat arasında herhangi bir cinsel birleşme olmadan iki rekât namaz kılınmalıdır.

Gerdek gecesi namazı nasıl niyet edilir ?

Sabah namazı gibi iki rekat şeklinde kılınan gerdek gecesi namazında ”Niyet ettim Allah rızası için iki rekât namaz kılmaya” diye niyet edilir.

Gerdek Gecesi namazı nasıl kılınır?

”Allah-ü Ekber ” diyerek tekbir alınır, avuç içi kıbleye bakarken başparmak ile de kulak memesine dokunulur. Tekbir sonrası erkekler ellerini göbek hizasında kadınlar ise göğüs hizasında birleştirirler.

Euzü Besleme çekildikten sonra Sübhaneke duası ve hemen ardından Fatiha ve Kafirun süresi okunur.

“Allah-ü Ekber” diyerek rükuya eğilir ve üç defa ‘subhane rabbiyel azim’ denilir.

‘Semiallahülimen hamide’ denilerek kıyama kalkılır. Dik duruş sırasında ‘Rabbena lekel hamd’ denilir ve ‘Allah-ü Ekber‘ diyerek secdeye gidilir.

Secdeye eğildikten sonra 3 defa ‘ Sübhane rabbiyel ala’ denilir sonrası da “Allah-ü Ekber’ diyerek oturulur.

‘Allah-ü Ekber’ denilerek tekrar secdeye gidilir ve üç defa ‘Sübhane rabbiyel ala‘ denilir sonra ‘Allah-ü Ekber’ söylenerek ayağa kalkılır.

Euzu Besmele cekildikten sonra Fatiha ve İhlas suresi okunur.

‘Allah-ü Ekber‘ denilerek rükuya gidip 3 defa Sübhane rabbiyel azim’ denilir. Sonrasında ‘ Semiallahülimen hamide’ dendikten sonra kıyama kalkılır. Dik duruş esnasında ‘Rabbena lekel hamf‘ denilerek ‘Allah-ü Ekber’ denilerek secdeye gidilir.

Secde de üç kez ‘Sübhane rabbiyel ala‘ denilerek ‘Allah-ü Ekber ‘ denilerek oturulur.

‘Allaj-ü Ekber ‘ denilerek secdeye gidilir. Ardından 3 kez ‘Sübhane rabbiyel ala’ denilerek ‘Allah-ü Ekber‘ denilir ve oturulur.

‘Ettehiyyatü, Allahümme Sallk, Allahümme Barik, Rabbena‘ duaları okunduktan sonra sağ ve sol tarafa ‘Esselamün aleyküm verahmetullah‘ denilerek selam verilir.

Gerdek gecesi duası nasıl yapılır?

Gerdek gecede eşler ilk defa baş başa kalacaklardır. Birbirine kavuşan çiftler bu gecede, saygı ve sevgi dolu bir yuva olması için, birbirlerine iyi ve dürüst bir eş olabilmek, evlenmeleri gerçekleştiği için şükreder ve geleceğin huzuru için Allah’a ( c.c ) dua ederler.