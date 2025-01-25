Gezegenler yan yana dizilecek! 25 Ocak’ta gezegen geçidi

AA

Günler öncesinden bugün "gezegen defilesi" de denen nadir bir gök olayının yaşanacağı duyurulmuştu.

Jüpiter, Satürn, Venüs, Mars, Uranüs ve Neptün birbirine yakın bir şekilde gökyüzünde hizalanacak.

Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn gezegenleri teleskopla çıplak gözle görülecek.

NADİR GÖRÜNEN BİR OLAY

Uzmanlar, 6 gezegenin aynı hatta bir araya gelmesini "az rastlanan bir olay" olarak tanımlıyor.

8 GEZEGENİN 6'SI YAN YANA GELECEK

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, Güneş sisteminde 8 gezegen olduğuna ve gezegenlerin güneşin etrafındaki tur sürelerinin farklı olduğuna dikkati çeken Kılıçoğlu, "Uranüs'ün güneşin etrafında 1 tur atması neredeyse bir insan ömrü kadar sürüyor. Bazı dönemler güneşe uzak olan gezegenler tesadüf eseri yörüngelerinde aynı bölgede bulunabiliyor. Bunların aynı yerde bulunmaları bizim için çok önemli çünkü bunun olma ihtimali genelde düşük. Şu anda böyle bir dönemdeyiz." diye konuştu.

"GEZEGEN DEFİLESİ"

Kılıçoğlu, güneşe uzak 4 gezegen olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün gruplandığını, şu sıralarda Venüs ve Mars'ın da bu gruba katıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

Bu olaya 'gezegen defilesi' veya 'gezegen geçidi' deniliyor. Astrofotoğrafçılar ve gökyüzü gözlemcileri için çok heyecanlı bir olay. Eğer bir teleskop varsa tek gecede 6 gezegeni gözleme şansına erişiyorsunuz. Bu yaşadığımız çok sıradan bir olay değil. Yaklaşık 30 yıl önce, 1995-1999 yılları arasında yine bu uzak gezegenler güneş sisteminde şimdikine benzer şekilde yakın bir bölgede konumlanmışlardı. Bulunduğumuz senelerde böyle olayları birkaç defa daha yaşama şansımız var.

"BİR DAHAKİ BULUŞLA 2150 YILINDA"

Özellikle 2027'ye geldiğimizde Jüpiter bu gruptan ayrılmaya başlayacak ve tekrar dolanarak Satürn'e yetişmesi için 10 yıl beklemek gerekecek. Aynı zamanda bu grupta Uranüs ve Neptün'ü gözlemek istiyorsak bu iki gezegenin bir araya gelmesi 170 yıl sürüyor. Dolayısıyla bir süre Uranüs bu gruptan ayrılmaya başladıktan sonra tekrar Neptün'le buluşması için baya beklemek gerekecek. Neredeyse 2150 yılının sonrasına denk geliyor.

"FAZLA UZAĞA GİTMEYE GEREK YOK"

Gözlem için en uygun zamanın güneş battıktan sonra yaklaşık 19.00-19.30 saatleri olduğunu aktaran Kılıçoğlu, gözlemcilerin çıplak gözle veya teleskopla ilk önce Satürn ve Venüs'ü gözlemelerinin iyi olacağını çünkü batı ufkuna en yakın oldukları için ilk bu gezegenlerin batacağını ifade etti.

ŞEHİR IŞIKLARINDAN UZAK YERLERDE İZLENMELİ

Gezegenlerin gözlenmesi için mümkün olduğunca şehir ışıklarından uzak olmak gerektiğine işaret eden Kılıçoğlu, "Ancak gezegenler çok parlak olduğu için sadece hedef gezegenleri görmek ise çok fazla uzağa da gitmeye gerek yok. Yıldızlarla birlikte görünmesi için karanlık bölgeler tercih edilebilir." dedi.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLENLER

Öte yandan, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenleri teleskop olmadan çıplak gözle görülebiliyor.