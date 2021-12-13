Gezginlere müjde! 5 yeni turistik ekspres geliyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir yapılamayan turistik Doğu Ekspresi, yola çıkmak için geri sayıma geçerken beş yeni turistik ekspres daha devreye girecek.

Muhteşem manzaralar, bambaşka bir yolculuk deneyimi...

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir yapılamayan Ankara - Kars arasındaki turistik Doğu Ekspresi, yeniden seferlere başlıyor.

15 Aralık Çarşamba günü Ankara'dan çıkacak olan tren, yaklaşık 32 saatlik yolculuğun ardından Kars'a ulaşacak.

Ankara'dan Kars'a doğru hareket eden yolcular hem farklı lezzetleri tadıyor hem tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuşuyor.

7'den 70'e herkes bu keyifli yolculuk için planlar yapmaya başlarken gezginlerin yüzünü sevindirecek bir haber daha geldi.

BEŞ YENİ TURİSTİK EKSPRES GELİYOR

Doğu Ekspresi gibi eşşiz manzaralar sunacak beş yeni turistik ekspres daha devreye girecek.

Bu kapsamda Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspresleri yataklı vagonlar hazırlanarak Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’nun turistik rotaları gezginlerle buluşturulacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, otobüs turlarının ekspreslere entegre edilmesiyle birlikte Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlâna Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulucami ve Meryem Ana Kilisesi, turistik rotalara dâhil olacak.

15 ARALIK'TA YENİDEN YOLLARDA

Öte yandan Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık Çarşamba günü yeniden yola çıkıyor. Ankara-Kars hattındaki ilk turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Seferler haftada iki defa karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.