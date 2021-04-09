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    Ginger üzerindeki adamın ilginç anları

    Esenler'deki iş yerinde Ginger'a binen çalışan, aracın hakimiyetini kaybedince ortaya komik görüntüler çıktı.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 11:55
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    Ginger üzerindeki adamın ilginç anları

    İstanbul'un Esenler ilçesinde, iş yerinde eşya taşımakta kullanılan Ginger isimli araca binen şahıs, içeride tur atarken aracın hakimiyetini kaybetti.

    ZOR ANLAR YAŞADI

    Bu sırada önce düz giderken duvara çarpan çalışan, daha sonra da aracın geri geri gitmesiyle sürüklenerek kapıya çarptı. Kapıya çarpınca duran çalışanın yanına iş yerinde çalışan diğer arkadaşları koştu.

    Yaşanan bu ilginç ve komik anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Ginger üzerindeki adamın ilginç anları VİDEO

    Ginger üzerindeki adamın ilginç anları #1

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