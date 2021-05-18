Giresun Adası’nda bilimsel kazılar yapılacak

Karadeniz’de üzerinde insan yerleşimi bulunmuş nadir adalardan olan Giresun Adası, eylül ve ekim aylarında arkeolog ve sanat tarihçilerini ağırlayacak. Bölgede, bilimsel kazı çalışmaları yapılacak.

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, eylül ve ekim aylarında arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan uzman ekibin Giresun Adası’nda çalışma başlatacağını duyurdu.

Karadeniz’de üzerinde insan yerleşimi bulunmuş nadir adalardan olan alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları yapılacak.

“GİRESUN ADASI BİRÇOK YENİ ARAŞTIRMAYI BEKLEMEKTEDİR”

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Giresun Adası’nın birçok bilinmeze gebe olduğu ifade edilen açıklamada, “Karadeniz’in engin mavi sularında adeta büyülü görüntüsüyle daha birçok bilinmeze gebe olan Giresun Adası, elbette ki birçok yeni araştırmayı ve bilimsel çalışmayı beklemektedir. Giresun İli turizmine katkısı sonsuz olacak bu tabiat şaheserinin bilimsel anlamdaki arkeolojik kazı çalışmalarının yapılabilmesi için Eylül-Ekim 2021 döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Giresun Müze Müdürlüğü tarafından arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan uzman kadrosu ve teknik ekibiyle tekrar kazılara başlanacaktır.” denildi.

İKİNCİ DERECE SİT ALANI İLAN EDİLDİ

1991 yılında ikinci derece sit alanı ilan edilen Giresun Adası’nda, 2009-2010 yıllarında Giresun Müze Müdürlüğü başkanlığında Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından arkeolojik yüzey araştırması yapılması sonucunda birçok buluntu ele geçirildi.

2011, 2012, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında adanın yüzeyinde ve toprağın altında hazine gibi yatan geçmişin kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.