Giresun fındığı kadar gezilecek yerleriyle de dikkat çekiyor! Giresun'un travertenleri... Karadeniz'in yeşilleri arasında fındığıyla tanınan kentin doğal ve tarihi güzellikleri de dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine Göksu Travertenleri Projesi kapsamında kapılarını açan alan ziyaretçi akınına uğruyor.

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ensonhaber.com

Karadeniz Bölgesi özellikle son zamanlarda yabancı turistlerin akınına uğruyor...

Yeşiliyle baş döndüren Karadeniz'de Rize, Trabzon, Samsun, Giresun sahil boyunca onlarca gizli güzelliği barındırıyor.

Fındığıyla bilinen ve bu şekilde anılan Giresun, fındığın yanında doğal güzellikleriyle saklı cennet.

İl merkezi hariç toplamda 15 ilçeye sahip Giresun, gün geçtikçe büyüyor.

Huzur ve doğayı iliklerinize kadar hissedebileceğiniz Giresun, sessiz ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Karadeniz'in diğer kentlerine göre daha sakin olan yaşam ortamıyla daha huzurlu bir ortam sağlıyor.

Giresun'a seyahat düzenleyecek vatandaşların fındığı kadar bilinmesi gereken güzellikleri var.

Bazı tarihi mekanları sayesinde, yabancı turistlerin ilgisini çekebilen şehir, her anlamda güzellikler barındırabiliyor.

Karadeniz'in travertenleri

Gizli güzellikleri ziyaretçileri kendine çeken kentte Göksu travertenleri ziyaretçi akınına uğruyor.

Giresun'un Dereli ilçesinde bulunan "Göksu Travertenleri Projesi" kapsamında oluşturulan göletler, turkuaz rengiyle Pamukkale'yi andırıyor.

İlçenin Pınarlar köyünde İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) destekli projede, Göksu travertenlerinin kaynak değeri korunarak teras şeklinde büyüklü küçüklü göletler oluşturuldu.

Göletlerin arasında ise ziyaretçiler için yürüyüş yolları yapıldı. Mineralli suların aktığı alandaki yürüyüş yolları bir süre sonra beyaz rengi alırken, göller ise turkuaza büründü.

Giresun'a gitmeden bilinmesi gerekenler

Öte yandan Giresun araştırmanız ardından isimlerin sizi yanıltmaması için bilmeniz gereken bazı bilgiler var...

Çamoluk’ta oluk çamlar yok.

Yağlıdere’de yağlı dere yok.

Doğakent’te doğan yok.

Çanakcı’da çanakçılar yok.

Barça köyünde Messi yok.

Giresun’dan çıkarken çıkasın yazmaz.